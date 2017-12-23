Başbakan Yıldırım: "Hiç Kimse Binlerce Kilometre Uzaktan Gelip Plan Yapamaz, Racon Kesemez"

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Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması BARTIN - Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Bartın 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: "Bu topraklarda 100 yıl önce ortaya konan planların, projelerin bölgenin iradesi dışında olduğu ve yürüyemeyeceği bugün çok açık şekilde ortaya çıkmıştır. Bölge hakkında dizayn yapanlar, karar verenler bugün yine aynısını yapmaya çalışıyorlar ama Türkiye var. Türkiye ne diyor; bu bölgede bize rağmen, bu bölgedeki ülkelere rağmen hiç kimse binlerce kilometre uzaktan gelip plan yapamaz, racon kesemez."