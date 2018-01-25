Başbakan Yıldırım: "Her Dönem İşi Felaket Senaryosu Yazmak Olan Bazı Çevreler Türkiye Hakkında...
Başbakan Yıldırım: "Her dönem işi felaket senaryosu yazmak olan bazı çevreler Türkiye hakkında kehanete tekrar başladılar" -"Türkiye son 15 yılda 3 kat büyüdü"ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Türkiye Ortak Ödeme Platformu İmza Töreni'nde konuştu.
Başbakan Yıldırım: "Her dönem işi felaket senaryosu yazmak olan bazı çevreler Türkiye hakkında kehanete tekrar başladılar"
-"Türkiye son 15 yılda 3 kat büyüdü"
ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Türkiye Ortak Ödeme Platformu İmza Töreni'nde konuştu.