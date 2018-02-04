Başbakan Yıldırım Hatay'da

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "ANA" ile Hatay'a geldi.

Özel uçak "ANA" ile Hatay Havalimanı'na gelen Başbakan Yıldırım, Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay milletvekilleri ve öteki ilgililer tarafından karşılandı. Başbakan Yıldırım'ın Hatay ziyareti öncesi ve sırasında havadan ve karadan geniş güvenlik önlemleri alındı.

Hatay programı açıklanmayan Başbakan Yıldırım'ın şehit ailelerini ziyaret etmesi bekleniyor. - HATAY