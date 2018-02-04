Yıldırım'dan NATO Ülkelerine Afrin Tepkisi: Çapulculara İtibar Etmeyeceksiniz!

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Kilis'te açıklama yaptı. NATO ülkelerinden Afrin Operasyonu aleyhinde gelen yorumlara "Eğer bu ittifaklık devam edecekse çapulcuların sözüne itibar etmeyeceksiniz!" sözleriyle tepki gösterdi.

"ÇAPULCULARIN SÖZÜNE İTİBAR ETMEYECEKSİNİZ"

Yıldırım bugüne kadar Hatay'a 60, Kilis'e 34 olmak üzere toplam 94 roket füze saldırısı yapıldığını belirterek 7 sivilin şehit olduğunu, 113 kişinin yaralandığını söyledi. Yıldırım operasyon ile ilgili ise "Karalama kampanyası yapanlara, itibar edenlere bir çift sözümüz var. NATO'da müttefikimizsiniz ve çeşitli alanlarda birlikte çalışıyoruz. Eğer bu ittifaklık devam edecekse çapulcuların sözüne itibar etmeyeceksiniz, dostluğuna güvenilir Türkiye'nin sözüne itibar edeceksiniz" ifadelerini kullandı.