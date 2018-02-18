Başbakan Yıldırım: "Harekat Planlandığı Şekilde Tüm Hızıyla Devam Ediyor"
Başbakan Yıldırım: "Harekat planlandığı şekilde tüm hızıyla devam ediyor" Başbakan Binali Yıldırım: "Teröristlerin sivil kıyafet giyerek Mehmetçik'in hassasiyetini kullanmaya çalıştıklarını bütün dünya biliyor" "Teröre destek veren kanlı ellerin hepsini teker teker kıracağız"
Başbakan Yıldırım: "Harekat planlandığı şekilde tüm hızıyla devam ediyor"
Başbakan Binali Yıldırım:
"Teröristlerin sivil kıyafet giyerek Mehmetçik'in hassasiyetini kullanmaya çalıştıklarını bütün dünya biliyor"
"Teröre destek veren kanlı ellerin hepsini teker teker kıracağız"