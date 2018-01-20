Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan Bilgi Alıyor

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın detaylarıyla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan bilgi alıyor.

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Harekat Merkezi'nde Zeytin Dalı Harekatı'nın detaylarıyla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve diğer yetkililerden bilgi alıyor. - ANKARA