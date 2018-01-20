Başbakan Yıldırım, "Gelişmelere Göre Yarın Kara Unsurlarımız Faaliyetlere İcra Edecek"

Başbakan Yıldırım, "Gelişmelere göre yarın kara unsurlarımız faaliyetlere icra edecek"

ANKARA (İHA)- Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulundu.

Başbakan Yıldırım, Afrin'e düzenlenen ' Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Harekatın ilk aşaması TSK hava kuvvetleriyle gerçekleştirilmiş, belirlenen hedefler tahrip edilmiş ve hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür. Yarın itibariyle gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir" dedi.

Operasyona ilişkin konuşan Bahçeli, "İyi planlanmış bir operasyon olduğu dikkat çekmektedir." açıklamasında bulundu.