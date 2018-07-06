Başbakan Yıldırım, Gazetecileri Kendine Has Üslubu İle Uğurladı: Hadi İkileyin

Son Başbakan olarak tarihe geçen Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Kökşü'nde gazetecileri ağırladı.

"HADİ BAKALIM, HADİ İKİLEYİN"

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde gazetecilerle bir araya geldi. Yıldırım, Çankaya Köşkü'nün önünde ve bahçesinde hatıra fotoğrafları çektirdikten sonra esprili bir dille gazetecilere, "Hadi bakalım, hadi ikileyin (gülerek)" diyerek takıldı.

GAZETECİLERLE SELFİE ÇEKTİRDİ

Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nün bahçesinde kendisi ile toplantı yapan gazetecilerle selfie (özçekim) çektirip sohbet etti.

Son Başbakan olan Binali Yıldırım fotoğraf çekimindeki esprili tavırları ile çevresindekileri güldürdü.