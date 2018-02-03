Başbakan Yıldırım: "Gayemiz Hakk'ın ve Halkın Rızasını Kazanmaktır"

Başbakan Binali Yıldırım, siyaseti millete hizmet için yaptıklarını belirterek, "Gayemiz Hakk'ın ve halkın rızasını kazanmaktır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi tarafından Konya'da Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen Yerel Yönetimler İç Anadolu Bölge Toplantısına telekonferans yöntemiyle katıldı.

Belediye başkanlarına seslenen Başbakan Yıldırım, millete hizmet yolunda hiçbir engel tanımadıklarını söyledi. 2019 seçimlerinin önemine değinen Başbakan Yıldırım, "Önümüze çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelmek için büyük gayretler gösterdik. Millete hizmet sevdamız bizi diri tutuyor. Önümüzde 2019'da Türkiye'nin gelecek on yıllarını, 2023 hedeflerini belirleyecek yeni bir süreç başlıyor. 2019 yılı hem belediyelerimiz hem ülkemiz için önemli bir yıl. Türkiye'nin önünde yeni kapılar yeni ufuklar açılacak. Fırsatlarla atılımlarla yeni başarılarla dolu bir dönemi inşallah birlikte yaşayacağız. Hepimize heyecan veren umut veren bir dönemin arifesindeyiz. AK Parti bu yeni döneminde mimarı olacak, öncüsü olacak. Türkiye'yi geleceğe hazırlayan kadrolar olarak bizlere düşen kendimizi sürekli yenilemek ve hazır olmaktır. Bu toplantımızda bu yolda atılan bir adımdır. 2019'a doğru daha nasıl millete faydalı olabilirizi konuşmak, istişareler yapmak bizim gelecek planlarımızın başarısı için hayati öneme sahiptir. Türkiye için ne kadar zor ve önemli bir görev üstlendiğimizin farkındayız" dedi.

"Gayemiz Hakk'ın ve halkın rızasını kazanmaktır"

Başbakan Yıldırım, vatandaşa her zaman doğrunun söylenmesini isteyerek, millete hizmet siyaseti yaptıklarını vurguladı. Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti belediyeciliğinin farkını en etkili şekilde anlatmalıyız. Bütün teşkilatlarımızın belediye başkanlarımızın söylem birliği içinde olmaları ve vatandaşlara daima doğruyu söylemeleri çok önemli. AK Parti olarak önümüzdeki seçimlere her zamankinden daha kararlı ve daha azimli şekilde hazırlıklarımızı tamamlamalıyız. İstediğimiz Türkiye daha fazla güçlensin, şaha kalkın. Bunun için hedefimiz 2019. AK Parti bütün kademelerinde yerel yönetimiyle Türkiye'nin birliğinden 81 milyon vatan evladının kardeşliğinden yanadır. Bizim siyasetimiz millete hizmet siyasetidir. Gayemiz Hakk'ın ve halkın rızasını kazanmaktır. 2019'da üç seçim birden göreceğiz, Türkiye siyasi hayatında önemi bir değişikliğin başlangıcı olacak. Yeni modelde artık vesayetler yok oluyor, güçlü iktidar sürekli istikrar dönemi başlıyor. Bürokrasi de zaman kaybı ortadan kalıyor, irade milletin oluyor. Millet iradesinden başka hiçbir irade bu ülkede söz sahibi olmayacak ve vesayet odakları tamamen ortadan kalkıyor, tek vesayet odağı kalıyor o da milletin ta kendisi."

Başbakan Yıldırım, ülkeye hizmet ederken şer odaklarının boş durmayarak Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştığını, bütün engellemelere rağmen Türkiye'nin yarınının bugününden daha güzel olacağını sözlerine ekledi. - KONYA