Başbakan Yıldırım: "Fransa'nın Düşüncesi Sakat. İşgal Mantığı İçinde Hareket Etmiyoruz.

Başbakan Yıldırım: "Fransa'nın düşüncesi sakat. İşgal mantığı içinde hareket etmiyoruz. Bizim Afrin'de yapmak istediğimizin ne olduğunu anlamak için Fırat Kalkanı'ndaki Münbiç, Cerablus ve Azez hattındaki 2 bin kilometrekarelik alana bakmaları gerekir"

ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi kabul etti Görüşmenin ardından iki lider açıklamalarda bulundu.