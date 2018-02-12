Başbakan Yıldırım, "Fetö'nün Faaliyetlerinin Makedonya'da Sonlandırılması Konusundaki Talebimizi...
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Başbakan Yıldırım, "Fetö'nün Faaliyetlerinin Makedonya'da Sonlandırılması Konusundaki Talebimizi...

Başbakan Yıldırım, "FETÖ'nün faaliyetlerinin Makedonya'da sonlandırılması konusundaki talebimizi bir kez daha yeniledik" -"15 Temmuz darbe girişiminde Makedonya'nın ülkemize verdiği destekten dolayı kendilerine teşekkür ettik.

Başbakan Yıldırım, "FETÖ'nün faaliyetlerinin Makedonya'da sonlandırılması konusundaki talebimizi bir kez daha yeniledik"
-"15 Temmuz darbe girişiminde Makedonya'nın ülkemize verdiği destekten dolayı kendilerine teşekkür ettik. FETÖ'nün faaliyetlerinin Makedonya'da sonlandırılması konusundaki talebimizi bir kez daha yeniledik"

ANKARA (İHA)- Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

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