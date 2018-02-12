Başbakan Yıldırım, "FETÖ'nün faaliyetlerinin Makedonya'da sonlandırılması konusundaki talebimizi bir kez daha yeniledik"

-"15 Temmuz darbe girişiminde Makedonya'nın ülkemize verdiği destekten dolayı kendilerine teşekkür ettik. FETÖ'nün faaliyetlerinin Makedonya'da sonlandırılması konusundaki talebimizi bir kez daha yeniledik"

ANKARA (İHA)- Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.