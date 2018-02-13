Başbakan Yıldırım: Ey Amerika, Bu Yol Çıkmaz Sokak

ERZİNCAN'da konuşan Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütlerine destek verdiğini belirttiği ABD'yi uyararak, "Ey Amerika, terör örgütleri ile iş tutarak nereye varmak istiyorsun ? Bu yol karanlıktır, bu yol çıkmaz sokaktır. Hala bu yanlıştan dönmek için zamının vardır. Artık şu canilere, insanları gözünü kırpmadan öldüren bu alçaklara destek olmayı bırak. Silah vermeyi bırak. Verdiğin silahları da söz verdiğiniz üzere topla artık" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da partisinin Merkez Spor Salonu'nda düzenlediği 6'ncı İl Olağan Kongresi'ne katıldı. Yaklaşık 25 bin kişiye hitap eden Yıldırım, hemşehrilerini, "Çocukluğumun geçtiği, tozuna toprağına belendiğim, acı tatlı hatıralarımın olduğu, insanı mert, iklimi sert derdi ile dertlendiğim, sevincimi paylaştığım, başımı hiçbir zaman yere eğdirmeyen yiğit Erzincan'ım. Kimliğimi kişiliğimi, benliğimi bulduğum buram buram mertlik kokan aziz Erzincan. Seferberlik görmüş yılmamış, depremler görmüş yıkılmamış zorluklara rağmen dimdik ayakta kalmayı başarmış kahramanlar diyarı Erzincan" diyerek selamladı.

Bugünün Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü olduğunu anımsatan Yıldırım, o dönemda kahramanca bir mücadele gösterildiğini söyledi. Kahraman Mehmetçik'in Afrin'de gerekeni yaptığını bildiren Yıldırım, "Bir avuç yer zaten gitsek oraya sığmayız. Bırakalım rahat çalışsınlar" dedi.

'MEZALİMİ GÖRMEK İSTEYENLER DOĞU'YA BAKSINLAR'

Koltuklarında rahat oturup, zevk, sefa içinde kaftanlara bürünerek tarihten bihaber birbirlerine katliam yaptığımız hezeyanlarını anlatanların Erzincan'a, Doğu Anadolu'ya bakması gerektiğini kaydeden Yıldırım, "Bakıp mezalim neymiş bir görsünler. Yaşanan mezalime koca bir tarih şahittir. Erzincan'daki, Doğu Anadolu'daki tandırlar, camiler, samanlıklar şehittir. Kadın çocuk demeden canlı canlı yakanlar tarih önünde ve Allah indinde hesap veremeyeceklerdir. Tarihte de günümüzde de bizim Erzincanımızın ifadesi ile haksız olarak kimsenin 'tavuğuna kış' dediğimiz yoktur. Dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, sınır boylarımızı korumak amacındayız. Biz tarihte bugün hiç kimseye saldırmadık, sömürgecilik yapmadık ancak meşru mücadelemizden asla taviz vermedik, vermeyiz. Bugün Suriye'nin kuzeyinde, oradaki mazlum insanlara, Araplara, Türkmenlere, hatta Kürtlere ayrım yapmadan herkesin hakkını hukukunu korumak" diye konuştu.

'AFRİN'İ DEĞİL YUNUSLARI MI KONUŞACAĞIZ'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Başbakan Yıldırım, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenerek şunları söyledi:

"Sınırlarımıza yönelen tehdidi ortadan kaldırmak için uluslararası hukuktan doğan haklarımızla sınır dışı operasyonları gerçekleştiriyoruz. Bütün zulümler, ülkemize yönelen tehditler tamamen bitinceye kadar bu operasyonlar devam edecek. Kimse caz yapmasın. Ey Kılıçdaroğlu sen hangi akla hizmet ediyorsun. 'Afrin'e girmeyin' diyorsun. Bu nasıl mantık. Yedi düvelin desteklediği terör örgütleri PKK, PYD, YPG, DEAŞ al birini vur ötekine. Açıkca devletimize milletimize kafa tutuyor. Kimden yanasın çık da söyle. Bilesiniz ki sonuna kadar gideceğiz. Köklerini de kazıyacağız, sen istesen de istemesen de. Senin sözlerin bizi, kahraman Mehmetçiği bu mücadeleden döndüremez. Cephedeki kahraman evlatlarımıza da buradan can Erzincan'dan selam gönderiyorum. Kulak verin bakın ne diyoruz. Davamız haktır, bizim yüzümüz aktır. Biliniz ki bu mücadele aslında bütün insanlığın var oluş mücadelesidir. Sayın Kılıçdaroğlu, bugün yine bir şeyler yumurtlamış grup toplantısında atmış, tutmuş. Ne diyor; efendim Türkiye Cumhuriyeti tarininin en korkak adamı Recep Tayyip Erdoğan'mış. Hadi oradan haddini bilmez. 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışıp belediye başkanının evine sığınırken, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım meydalarda alçaklara karşı müceadele ediyordu. Kim korkak, kim korkak değil. Bu millet en iyisini bilir. Afrin operasyonu devletin operasyonuymuş, siyasetin değil. Allah akıl fikir versin. Bu yaşa gelmiş devlet nedir, siyaset nedir, farkından değil. Ana muhalatef partisi genel başkanı devlet soyut bir kavram, ülkeyi yöneten siyasettir, millettir. Millet ülkede siyaseti belirler. Siyasette ülkeyi yönetir. Bunların kafası vesayet kafasıdır. Hala demokrasiyi anlayamamışlar. Afrin'i siyaset konuşmayacak da, balinaların, yunusların sadece kaplumbağaların geleceğini mi konuşacağız? Allah akıl fikir versin. Evlere şenlik bir ana muhalefet var. Bu muhalefeti bu milletin başından mevlam eksik etmesin. Hiç değilse ciddi meselelere değinecek zamanları yok, kapasiteleri yok."

HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK

Sınırlarımızda bir devlet kurma hevesinde olanların bu heveslerinin kursaklarında kalacağını belirten Başbakan Binali Yıldırım'ın sözleri sık sık atılan sloganlarla kesildi. "Gençler harikasınız" diyerek konuşmasını sürdüren Yıldırım, teröriste, zalime bugün destek olanların yarın onları kendi kapılarında bulacağını söyledi. Yaşanılan tecrübelerin bunu gösterdiğini aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bugün bana, yarın sana. Ey Amerika terör örgütleri ile iş tutarak nereye varmak istiyorsun. Bu yol karanlıktır, bu yol çıkmaz sokaktır. Hala bu yanlıştan dönmek için zamının vardır. Artık şu canilere, insanları gözünü kırpmadan öldüren bu alçaklara destek olmayı bırak. Silah vermeyi bırak. Verdiğin silahları da söz verdiğiniz üzere topla artık. Bize içeride ve dışarıda dediler ki; Suriyeli mazlumları niye kabul ettiniz ? Biz Türk milleti tarih boyunca dil, dil ayrımı yapmadan herkese kucak açtık. Gençler bizim bir atasözüm var; 'Atasını bilmeyen it izinden yürür.' Onun için tarihizden, edebiyatımızdan, kültürümüzden haberdar olun. Aziz şehitlerimiz sizlerin kanları ve canları bu memleketin gerçek tapusudur. Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi sadece terör örgütleri ile değil onların arkasında emparyelist güçlerle de mücadele ediyor Türkiye. Kafa tutanlar Erzincan'a kulak versin. Konuşmasında zaman zaman sesi kısılan Başbakan Yıldırım, "Ses de yavaş yavaş su kaybetmeye başladı" diyerek espri yaptı.

Türkiye'yi tarımsal üretimde Avrupa'nın bir numarası yaptıklarına vurgu yapan Yıldırım, turizm gelirlerinin 2017'de yüzde 28 arttığını hatırlattı. Kongrede İl Başkanlığı'na tek liste halinde giren Mehmet Şireci seçildi.

- Erzincan