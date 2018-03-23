Başbakan Yıldırım: "Ekonomimiz ile İlgili Zaman Zaman Değerlendirme Kuruluşları ve Zaman Zaman Bir...

Başbakan Binali Yıldırım, "Ekonomimiz ile ilgili zaman zaman değerlendirme kuruluşları ve zaman zaman bir takım spekülasyonlar Türkiye'nin ekonomisini olumsuz etkilemez. Bütün makro ekonomik göstergelerimiz gayet iyidir" dedi.

Başbakan Yıldırım, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Başbakan Yıldırım, doların TL karşısında değer kazanmasının ihracatı olumsuz etkilemeyeceğini belirterek, "Aksine olumlu yönde katkısı olur. Kurlardaki bu değişkenlik geçici bir durumdur. Türkiye'nin dünyaya açık bir ekonomisi var. Zaman zaman dalgalanmalar olabilir. Bunların etkileri sınırlı ve geçicidir. Orta ve uzun vadede ekonominin sağlam şekilde ilerlemesi asıl olandır. Bugün işsizlikle ilgili veriler açıklandı. Orta vadedeki plana uygun şekilde istihdama katılımda çok önemli yüzde 52 oranında bir katılım olmasına rağmen geçen sene önemli ölçüde istihdam sağlayıcı düzenlemeler yaptık ve bunun sonuçlarını gördük. Türkiye'de bir yandan iş birliğine katılım artıyor bir yandan da katılanlara iş bulma konusunda hükümetimizin düzenlediği çalışmalar var. Ekonomimiz ile ilgili zaman zaman değerlendirme kuruluşları ve zaman zaman bir takım spekülasyonlar Türkiye'nin ekonomisini olumsuz etkilemez. Bütün makro ekonomik göstergelerimiz gayet iyidir. Bütçemiz planlananın üzerinde seyrediyor. Çok yakında özel süper teşvik sistemini de kamuoyu ile paylaşacağız. Doğu ve Güneydoğu ile ilgili 6. Bölge teşvik sistemini de yürürlüğe koyduk. Ekonomi açısından herhangi bir tereddüde mahal yok" diye konuştu. - ANKARA