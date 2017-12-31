Başbakan Yıldırım, Eğridir Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda askerlerle yemek yedi

Telefon bağlantısıyla askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadelede destanlar yazdınız"



ISPARTA (İHA)-Isparta Eğridir Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda askerlerle yemek yiyen Başbakan Binali Yıldırım, askerlere hitap etti. Başbakan Yıldırım'a Genekurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz eşlik etti.

Telefon bağlantısıyla askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörle mücadelede destanlar yazdınız. Bu başarının 2018'de de devam edeceğine inancım tamdır. Silahlı kuvvetlerimiz, gerek elde ettiği bu teknolojik imkanlarla ve güçlü imanla dünyada örnek ordu olmanın destanını yazacaktır. Allah yar ve yardımcınız olsun." dedi.