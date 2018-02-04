Başbakan Yıldırım: "Eğer Bu İttifaklık Devam Edecekse Çapulcuların Sözüne İtibar Etmeyeceksiniz"

- Başbakan Binali Yıldırım'ın Kilis Valiliğine gelişi

Başbakan Yıldırım'a yöresel kıyafetli çocuklar tarafından zeytin dalı verilmesi

Başbakan Yıldırım'ın karşılayanlarla tokalaşması

Başbakan Yıldırım'ın çocuklarla fotoğraf çektirmesi

Başbakan Yıldırım'ın valiliğe girişi

Başbakan Yıldırım'ın açıklaması

Başbakan Yıldırım'ın valilikten çıkışı

Başbakan Yıldırım'ın araca binişi

Başbakan Yıldırım'ın arabada bir gazetecinin sorularını yanıtlaması

Araçların gidişi KİLİS - Kilis Valiliğini ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilere açıklamalarda bulundu. (4)

Yıldırım: "Karalama kampanyası yapanlara, itibar edenlere bir çift sözümüz var. NATO'da müttefikimizsiniz ve çeşitli alanlarda birlikte çalışıyoruz."

Yıldırım: "Eğer bu ittifaklık devam edecekse çapulcuların sözüne itibar etmeyeceksiniz, dostluğuna güvenilir Türkiye'nin sözüne itibar edeceksiniz."