Başbakan Yıldırım: "Eğer Bu İttifaklık Devam Edecekse Çapulcuların Sözüne İtibar Etmeyeceksiniz"
- Başbakan Binali Yıldırım'ın Kilis Valiliğine gelişi Başbakan Yıldırım'a yöresel kıyafetli çocuklar tarafından zeytin dalı verilmesi Başbakan Yıldırım'ın karşılayanlarla tokalaşması Başbakan Yıldırım'ın çocuklarla fotoğraf çektirmesi Başbakan Yıldırım'ın valiliğe girişi Başbakan...
- Başbakan Binali Yıldırım'ın Kilis Valiliğine gelişi
Başbakan Yıldırım'a yöresel kıyafetli çocuklar tarafından zeytin dalı verilmesi
Başbakan Yıldırım'ın karşılayanlarla tokalaşması
Başbakan Yıldırım'ın çocuklarla fotoğraf çektirmesi
Başbakan Yıldırım'ın valiliğe girişi
Başbakan Yıldırım'ın açıklaması
Başbakan Yıldırım'ın valilikten çıkışı
Başbakan Yıldırım'ın araca binişi
Başbakan Yıldırım'ın arabada bir gazetecinin sorularını yanıtlaması
Araçların gidişi KİLİS - Kilis Valiliğini ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilere açıklamalarda bulundu. (4)
Yıldırım: "Karalama kampanyası yapanlara, itibar edenlere bir çift sözümüz var. NATO'da müttefikimizsiniz ve çeşitli alanlarda birlikte çalışıyoruz."
Yıldırım: "Eğer bu ittifaklık devam edecekse çapulcuların sözüne itibar etmeyeceksiniz, dostluğuna güvenilir Türkiye'nin sözüne itibar edeceksiniz."