Başbakan Yıldırım, "Eğer Bu İttifak Devam Edecekse, Çapulcuların Sözüne İtibar Etmeyeceksiniz"

Başbakan Yıldırım, "Eğer bu İttifak devam edecekse, çapulcuların sözüne itibar etmeyeceksiniz"

"Türkiye gibi dostluğuna güvenilir bir ülkenin sözlerine itibar edeceksiniz"

"Aksi halde Türkiye olarak, Türk devleti olarak, aziz milletimiz olarak biz de gereken tedbirleri alırız"

KİLİS - Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Hatay ve Kilis'te incelemelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, müttefik ülkelere çağrıda bulunarak terör örgütünün yaptığı propogandalara itibar edilmemesini istedi. NATO'ya sert tepki gösteren Yıldırım, "Eğer bu İttifak-ı devam edecekse, çapulcuların sözüne itibar etmeyeceksiniz. Türkiye gibi dostluğuna güvenilir bir ülkenin sözlerine itibar edeceksiniz. Aksi halde Türkiye olarak, Türk devleti olarak, aziz milletimiz olarak biz de gereken tedbirleri alırız" dedi.

Hatay ziyaretinin ardından Havayoluyla Gaziantep'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, ardından karayolu ile Kilis'e geldi. Tarihi Çalık Camisine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Suriyeli Tarık Tabbak ve Muzaffer Aydemir'in ailelerine taziye ziyaretinde bulunan Yıldırım'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan eşlik etti.

Roketli saldırı sonrasında hasar görün tarihi Çalık Camisi ile Doğanhan Restorantta incelemelerde bulunan Yıldırım, ardından Cumhuriyet Caddesi esnafı ile tek tek selamlaştı. Zeytinli kavşağında bulunan Zeytin Ağacı önünde poz veren Yıldırım, ardından Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı ziyaret etti. Başbakan Valilik girişinde zeytin dalları ile karşılandı. Basın mensuplarının yanına gelen başbakan gazetecilerle tek tek tokalaştı. 43 gün arayla ikinci kez Kilis'i ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, Valilik çıkışında ise 16. gününde devam eden Zeytin Dalı Harekatını değerlendirdi.

Müttefik ülkelere çağrı

Yıldırım, Türkiye'nin müttefiki ülkelere de çağrıda bulunarak, "Müttefik diye düşündüğümüz bazı ülkelerin ne yazık ki bu terör örgütleri ile iş tutuyor olması milletimiz ve bizi ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Bugün atılan füzelerin roketleri ve terör örgütlerinin elindeki silahların nereden geldiğini çok iyi biliyoruz. Onun için dost bildiğimiz bu ülkelere bu vesileyle bir kez daha buradan diyoruz ki, terör örgütleri ile düşüp kalkmaktan vazgeçin diyoruz. Devletler devletlerle iş yapar. İnsan öldürmekten başka meziyeti olmayan aşağılık terör örgütleri ile hiçbir yere varamazsınız. Hiçbir terör örgütünü yok edemeyeceğiniz gibi bölge insanının da sempatisini güvenini kazanamazsınız. Türkiye dostluğa çok önem verir. Ama ülkemize düşmanlık edenler husumet gösterenler bunu çok iyi bilsin ki, bu da karşılıksız kalmaz" şeklinde konuştu.

NATO ülkelerine sert tepki

Yıldırım, terör örgütünün NATO ülkelerinde de kara propaganda yaptığını söyleyerek, bu ülkelere sert tepki gösterdi. Türkiye ile ittifakını sürdürmek isteyen ülkelerin, terör örgütünün yaptığı algıya itibar etmemesi gerektiğini kaydeden Yıldırım, "Bugün Fırat kalkana bölgesinde Cerablus'tan Azez'e kadar 2 bin kilometrekarenin üzerindeki bu topraklarda huzur var, barış var, kardeşlik var. Bölgedeki bu valilerimiz, görevlilerimiz oraya dönen 100 bin civarında Suriyeli kardeşlerimizin hayata tutunmaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyorlar. Okullar açılıyor 150 binin üzerinde öğrenci var, hastaneler faaliyete geçti. Ticari hayat başladı. Türkiye bu bölgelere barış getiriyor, huzur getiriyor kardeşliği tesis ediyor. Alçak terör örgütü ne yazık ki bir çok ülkede bir algı operasyonu üzerinde çalışıyor. Kara propaganda yapıyor. Türk askerinin sivilleri hedef aldığı gibi yalana bile başvurmaktan çekinmiyor. Sivil hedeflere, nasıl sivillerin hedeflendiğini, binaların yerle bir edildiği, nasıl acımasızca sivil insanların katledildi görmek istiyorsanız, Hatay'a, Kilis'e gidin. Reyhanlı'ya, Hassaya gidin göreceksiniz. 94 tane füze ve roketin 15 günde buralarda patlatıldığını ve bir çok insanımızın hayatını kaybettiğini yaralandığını ve sivil vatandaşın tedavi altında olduğunu göreceksiniz. Onun için bize karşı bir karalama kampanyasını yapanlara ve itibar edenlere bir çift sözümüz var NATO'dan müttefikimizsiniz ve çeşitli alanlarda birlikte çalışıyoruz. Eğer bu İttifak-ı devam edecekse, çapulcuların sözüne itibar etmeyeceksiniz Türkiye gibi dostluğuna güvenilir bir ülkenin sözlerine itibar edeceksiniz. Aksi halde Türkiye olarak, Türk devleti olarak, aziz milletimiz olarak biz de gereken tedbirleri alırız. Ülkemizin milletimizin başımıza başına bela olan bu terörün de üstesinden geliriz. Başlarken terörü milletin gündeminden çıkaracağımızı söyledik ve bunun için milletimize bir sözümüz var. Bunun için gece gündüz demeden polisimiz jandarmamız güvenlik görevlilerimiz, koruyucularımız, özel harekatçılarımız, silahlı kuvvetlerimizin mensupları büyük bir özveriyle, büyük bir gayretle çalışıyorlar. Bu işte geride kalacak, daha güzel günlerin ülkemizin gençlerimizin geleceği yönelik hayallerinin gerçeğe dönüşeceği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu konudaki kararlı tutumu ve hükümetimizin operasyon konusundaki desteği ve milletimizin arkamızda top yükün olarak durması bizim en büyük gücümüz bizim en büyük kaynağımızdır" diye konuştu.

Yıldırım, harekatta şehit olan asker ve sivillere rağmen, yaralılara ise geçmiş olsun temennisinde de bulundu.