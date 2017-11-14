Başbakan Yıldırım: "Dünyanın Neresinde Bir Afet Varsa Biz Oradayız"
-AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın salona girmesi ve salondakileri selamlaması -Salondaki tezahuratlar -Yıldırım'ın kürsüdeki konuşması TBMM - AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
-AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın salona girmesi ve salondakileri selamlaması
-Salondaki tezahuratlar
-Yıldırım'ın kürsüdeki konuşması TBMM - AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.