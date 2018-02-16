Başbakan Yıldırım, Deniz Baykal'ın Kızı ile Görüştü
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Başbakan Yıldırım, Deniz Baykal'ın Kızı ile Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya’da tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal ile görüşerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Başbakan Yıldırım, Deniz Baykal'ın Kızı ile Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile görüşerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre Başbakan Yıldırım, Almanya'da tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile görüşerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yıldırım'ın, Almanya ziyareti kapsamında Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmek istediği ancak doktorların, enfeksiyon riski nedeniyle müsaade etmediği öğrenildi. - ANKARA

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