Başbakan Yıldırım: "Darbecilerin mi, darbeye göğsüne geren vatandaşlarımın mı yanındasın?



KIRKLARELİ - Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Darbecilerin yanında mısın? Darbeye göğsüne geren vatandaşlarımın yanında mısın? Bunu çık millete izah et" dedi.

Kırklareli Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Kırklareli 6. Olağan İl Kongresi'ne katılan Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bugünlerde Allah selamet versin ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Şimdi de tutturmuş 15 Temmuz gecesi boğaz köprüsünü işgal girişiminde bulunan vatandaşların gözünü kırpmadan karşı koyan, bu işgale karşı koyan vatandaşları gözünü kırpmadan şehit eden alçak asker kılığına girmiş FETÖ'cü teröristleri savunmaya kalkıyor. Bu askerler sabaha kadar bu asker kılığına girmiş teröristlerdir. Askerlerle bunları karıştırmayalım. Vatansever, bayrağını seven askerlere sözümüz yok. Ama aklını 1 dolara satmış asker kılığına girmiş FETÖ'cü teröristlerden bahsediyoruz. Bunlar orada sabaha kadar orada Şehitler Köprüsü'nde elinde ay-yıldızlı bayraktan başka bir şeyi olmayan masum insanları gözlerini kırpmadan tarayarak öldürdüler bunu görmedin mi Kılıçdaroğlu? Göremezsin çünkü sen bir eve sığındın geceyi orada geçirdin. Milletin gördüğünü siz ne zaman gördünüz. Köprüde kadın, erkek, genç, yaşlı demeden insanları şehit ettiler. Hatırlayın baba-oğlu, Erol ile Abdullah Tayyip Olçok kardeşlerimizi de orada o gece şehit ettiler. İnsanların gözü önünde sevdiklerinin kanlarını döktüler. Bu insanların bu şehitlerin hakkını savunmak gerekmiyor mu? Sen bunu yapacağına neden bunlara koruyan kanun çıkardınız diye hükümete veryansın ediyorsun. Öyle yağma yok kardeşim. Buradan açık söylüyorum. Darbecilerin yanında mısın? Darbeye göğsüne geren vatandaşlarımın yanında mısın? Bunu çık millete izah et" dedi.



"Bu nasıl vicdan, bu nasıl hizan"

Başbakan Yıldırım, "Arkalarında bıraktıkları, çocuklarının, eşlerinin haklarını niye aramıyorsun. Bugüne kadar bu görülen davalara gittin mi? Onların hallerini sordun mu? Bütün bunlar yaşanmamış gibi aziz şehitlerimizin hatıralarına da saygı göstermeyip, 'bu bir kontrollü darbedir' demek cüretini gösteriyorsun. Yazıktır, yazık. Bu nasıl vicdan, bu nasıl hizan, bu söylemin altındaki mesaj nedir biliyor musunuz? Vatanda istikbalde elden gitse, millet sesini çıkarmasın demektir. O günler geride kaldı. Bizim ruhumuz Kuvayi Milliye ruhudur. 15 Temmuz'da darbeci çakallarının karşısına çıkanda, tankların karşısında korkusuzca duran da Cumhurbaşkanımızın meydanlara çağrısına kulak verende, enkaz altında dolunay gibi bir bağımsız devlet çıkaranda Kuvayi Milliye ruhudur. İşte o ruh bugün Kırklareli'nde dimdik ayaktadır" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım kongrendeki konuşmasının ardından Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'yi makamında ziyaret ettikten sonra karayoluyla Kırklareli'nden ayrıldı.