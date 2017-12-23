Başbakan Yıldırım'dan Noel Mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, "Tarihimizin her döneminde sevinçlerimizin yanı sıra kederlerimizi de paylaştığımız Hristiyan vatandaşlarımız, Türkiye'nin beşeri zenginliğine müstesna katkılar sağlamaya günümüzde de devam etmektedir" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, Noel dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızın Noel Bayramını tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları din ayrımı gözetmeksizin, saygı ve sevgi temelinde bir arada ve kardeşçe yaşamaktadır. Tarihimizin her döneminde sevinçlerimizin yanı sıra kederlerimizi de paylaştığımız Hristiyan vatandaşlarımız, Türkiye'nin beşeri zenginliğine müstesna katkılar sağlamaya günümüzde de devam etmektedir. Bu düşüncelerle Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyan aleminin Noel Bayramını kutluyor, Noel'in bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA