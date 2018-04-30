Başbakan Yıldırım'dan Müjde Üstüne Müjde

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulunda alınan; emeklilere bayram ikramiyesi, vergi affı, imar barışı, üniversite öğrencilerine okula dönme imkanı, 65 yaş aylığında artış gibi toplumun hemen hemen tüm kesimini ilgilendiren kararları açıkladı.

Başbakan Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlar Kurulunda bazı önemli kararlar aldıklarının altını çizen Yıldırım, ekonomide planlanan değerlerin üzerinde ilk çeyrek sonuçlarının geldiğini ifade etti. Bugün itibariyle TBMM'ye gönderilen düzenlemelerin vatandaşların geniş bir kısmını ilgilendirdiğine vurgu yapan Yıldırım, alınan kararları şöyle sıraladı:

"Esnaflarımızı, sanayicilerimizi yakından ilgilendiren yeniden yapılandırma. Maliye ile işi olan vatandaşımız, gümrükler ile sorunu olan vatandaşımız, sigorta ile borcu olanlar yani kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konular. Vergi ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak. Trafik cezaları, otoyol kaçak geçişleri, askerlik, nüfus, RTÜK, köprü cezaları gibi kısaca vatandaşın devletle, devlet kurumlarıyla arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor. Vatandaşla el sıkışılıyor. Bunun tabi belirli kuralları ve şartları var. Yeniden yapılandırma için 31 Mart 2018 tarihinden önce vatandaş eğer borcunu ödememiş ise yani yukarıda saydığım bütün kalemlerde ödemeleri gerçekleşmemiş ise bunlarla ilgili bir imkan getiriyoruz. Vergi, SGK primlerine ilişkin ihtilaflı alacaklar kanun kapsamında yer alacak ve vergi prim barışı sağlanmış olacak. Geçmiş 5 yıla ait vergi ile ilgili bir fırsat getiriyoruz. Matrah artışı sağlamak suretiyle burada vergi takibinde olan, bununla ilgili uzlaşmazlık sürecinde olan ve inceleme sürecinde olan bütün mükelleflere böyle bir kolaylık sağlıyoruz. Diyoruz ki; gel bir miktar şeyini artır, onun üzerinden vergini al bu defterleri kapatalım. Geçmiş yıllara yönelik stoklarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz ve bunu mükellefler meşrulaştırmış oluyor. Kanundan yararlanmak için vatandaşlarımız Temmuz ayı sonuna kadar müracaat edecek ve takip eden 36 ay içerisinde de borçlarını ödeyebilecekler. Peşin ödeyen vatandaşlarımız gecikme faizinin yüzde 90'ını ödemeyecekler. Emekli vatandaşlarımız, geçmiş zamanda emekli olduğu zaman yeni bir iş yeri açarsa yüzde 15 destek primi yatırıyordu. Bunu biz kaldırdık ancak geçmiş yıllara ait borçlar var. O borçları siliyoruz. Bağ-Kur borcu olup sağlık hizmeti alamayan esnaflarımız var. Borç ayrı sağlık ayrı. Bunun pazarlığı olmaz. Burada bir düzenleme yapıyoruz."

İş yeri açmak isteyen gençlere imkan

İş yeri açmak isteyen 18-29 yaş arasındaki gençlere daha önce 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirildiğini belirten Yıldırım, "İş yeri açıyor birisi. 3 yıllık gelir vergisi desteğine ilave bir yıl boyunca iş yeri açan Bağ-Kur primini devlet ödeyecek, bir yıl boyunca prim derdi olmayacak" dedi.

65 yaş aylığı 500 lira oldu

65 yaş aylığına da değinen Başbakan Yıldırım, "2022 sayılı kanuna göre ödenen bir aylık. Bu 3 ayda bir ödeniyor ve her ay için şu anda 266 lira. Bunu emekliliği olmayan, hiçbir geliri olmayan yaşlı vatandaşlarımız alıyor. 600 bin civarında bu haktan yararlanan vatandaş var. 266 lira olan aylığı 500 liraya çıkartıyoruz. 3 ayda bir bin 500 lira para almış olacaklar" diye konuştu.

Üniversite öğrencilerine okula dönme imkanı

"Üniversitede okuyan 7 milyondan fazla gencimiz var" diyen Yıldırım, "Bunlar içerisinde zamanında çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen gençlerimiz oldu, yaklaşık 500 bine yakın. Bu öğrencilerimize bölümlerine bir kereliğine dönme imkanı veriyoruz. Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı veriyoruz. Teröre bulaşanlar bu haktan yararlanamayacak" ifadelerini kullandı.

İmar barışı

Başbakan Yıldırım, 'imar barışı' konusunda ise şunları kaydetti:

"Bu konu da çok kapsamlı, çok köklü, son 50 yılın kangren olmuş sorununu kökten çözecek bir kanun tasarısı. Türkiye'de şu anda 25 milyon civarında bağımsız bina veya kat var. Bunlardan yarısı kadarı geçmiş yıllarda özellikle çoğu 2000 yılından önce imarsız yapılmış, başkasının mülküne, hazine arazisine, vakıf arazisine yapılmış. Mülkiyet sorunu var, bazıları da imar almış ancak imara uygun yapmamış. Mülkiyet sorunu olduğu için tapusu yok. Hem arsa kendinin değil, hem imarı yok. Bütün bu konulardan dolayı vatandaş zorlanıyor, elektrik alamıyor, doğalgaz bağlatamıyor. Bunlara bir yapı kayıt belgesi vereceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunların tespitini yapıp, yapı kayıt belgesi verecek. Daha sonra imar alacaksa işe yarayacak, kentsel dönüşünde öncelik tanınacak veya tapu verileceği zamanda bu belge istenecek. Reform niteliğinde bir düzenleme. 13 milyon bina her birinde ortalama 5 kişi yaşasa büyük bir nüfusa hitap ediyor. Bunu görmezden gelemeyiz. Bu bir imar affı değil, imar barışıdır."

Çiftçileri ilgilendiren düzenleme

Başbakan Yıldırım, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Hazine arazisini kullanan çiftçilerimiz var. Ecrimisil ödeyerek hazine arazilerini kullanıyor ama bazı haklardan yararlanamıyor. Bu düzenleme ile kullanmaya devam edecekler 10 yıl boyunca, sonrasında isterlerse satın alabilecek veya kullanma anlaşmasını bir 10 yıl daha yenileyecekler. Kanun çıktığında son 3 yıldan beri ecrimisil ödemiş kullanana ihaleyle değil, onun hakkı ona vereceğiz ve yarı bedeline."

Yaş çay kilo fiyatına artış

Bu sene yaş çay kilo fiyatını 2 lira 45 kuruş olarak belirlediklerini ifade eden Yıldırım, "Primle beraber. Geçen seneye göre yeniden değerlendirme ÜFE'nin üzerinde bir orana tekabül ediyor, yaklaşık yüzde 16. Çay bölgesindeki vatandaşlara bu müjdeyi de vermiş olalım" dedi.

Emeklilere bayram ikramiyesi

Emekli olmuş 12 milyonun üzerinde vatandaşın olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, "Emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz, şehit yakınlarımız, köy korucularımız var. Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi birer ikramiye vereceğiz. Ramazan Bayramı öncesi bin lira, Kurban Bayramı öncesi bin lira. Emeklilerimiz daha fazlasına layık, bunun bilincindeyiz" şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun, "Bütün bu açıklamaları seçimden önce yapıyor olmanıza muhalefet bir eleştiri getirecektir. Buna ilişkin bir değerlendirmede bulunur musunuz" sorusuna ise Yıldırım, "Eleştiri getirmezlerse şaşarım. Onu tahmin etmek çok zor değil. Biz ne yaparsak yapalım muhalefet açısından hiç makbul bir şey değil. Seçim dönemi olmasa da aynı şeyi söylerler. Bunlar bildikleri ezberleri neyse tekrarlayıp dururlar. Meydanlarda bakıyorum, Ana Muhalefet Partisi Başkanı her gittiği yerde 'herkese bedava tapu, size şu kadar vereceğim, bu kadar vereceğim'" cevabını verdi.

Yıldırım, bu paketin maliyetinin ise 24 milyar lira olduğunu söyledi. - ANKARA