Başbakan Yıldırım'dan Merkel'e Taziye Telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da yaşanan saldırı dolayısıyla Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e bir taziye mesajı gönderdi.

Başbakan Yıldırım, Almanya'nın Münster kentinde bir araç ile yayaların arasına girerek ölümlerine neden olan saldırı dolayısıyla Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e bir taziye mesajı gönderdi. - ANKARA