Başbakan Yıldırım'dan Merkel'e Taziye Mesajı

Başbakan Yıldırım'dan Merkel'e Taziye Mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da bir aracın, yayaların arasına girerek, ölümlerine neden olan saldırı dolayısıyla Almanya Başbakanı Angela Merkel'e taziye mesajı gönderdi.

Başbakan Yıldırım'dan Merkel'e Taziye Mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da bir aracın, yayaların arasına girerek, ölümlerine neden olan saldırı dolayısıyla Almanya Başbakanı Angela Merkel'e taziye mesajı gönderdi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Münster kentinde bir aracın yayaların arasına girerek 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırı dolayısıyla Merkel'e taziye mesajı göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et