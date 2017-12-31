Başbakan Yıldırım'dan Kato'daki güvenlik güçlerine mesaj

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kato Dağı'ndan Başbakan Binali Yıldırım'ı aradı

Başbakan Yıldırım, "Vatanın güvenliği için sınır boylarında görev yapan kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum"



ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, yılbaşını güvenlik güçleriyle geçirmek amacıyla geldiği Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'ndan telefonla aradığı Başbakan Binali Yıldırım, "Vatanın güvenliği için sınır boylarında görev yapan kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Yeni senenin ülkemiz, milletimiz için hayırlara, huzura, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını güvenlik güçleriyle geçirmek için geldiği ve 19 Nisan'da başlatılan operasyonun sürdüğü Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından telefonla Başbakan Binali Yıldırım'ı aradı. Başbakan Yıldırım'a bölgedeki çalışmalarla ilgili veren Bakan Soylu, "Geçen sene bilginiz doğrultusunda burada terörist vardı. Şu an talimatlarınız doğrultusunda üs bölgesi kuruldu. Uzun yıllardan sonra ilk kez hem jandarmamız, hem korucularımız bu kışı burada geçirecekler. Buranın teknik olarak ta yüzde 80 oranında bitirdiler" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım ise, "Bütün arkadaşların gözlerinden öperim. Vatanın, milletin güvenliği için, selameti için, gece gündüz sınır boylarında fedakarca görev yapan tüm kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Yeni senenin ülkemiz, milletimiz için hayırlara, huzura, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Bütün arkadaşların yeni yılını tebrik ediyorum. Bütün özel harekat polis, koruculara, askerlerimize görevlerinde üstün başarı diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.

Başbakan Yıldırım, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Murat Bulut ile de görüştü.