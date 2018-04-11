Başbakan Yıldırım'dan İlham Aliyev'e Seçim Tebriği

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i görevine yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i görevine tekrar seçilmesinden dolayı tebrik etti. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Başbakanımız Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Azerbaycan'da 11 Nisan'da gerçekleştirilen seçimlerde görevine yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etmiştir" denildi. - İSTANBUL