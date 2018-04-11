Başbakan Yıldırım'dan İlham Aliyev'e Seçim Tebriği

Başbakan Yıldırım'dan İlham Aliyev'e Seçim Tebriği

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i görevine yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettiBaşbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i görevine tekrar seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Başbakan Yıldırım'dan İlham Aliyev'e Seçim Tebriği

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i görevine yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i görevine tekrar seçilmesinden dolayı tebrik etti. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Başbakanımız Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Azerbaycan'da 11 Nisan'da gerçekleştirilen seçimlerde görevine yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etmiştir" denildi. - İSTANBUL

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et