"Koşulsuz Diplomasiye Hazırız" Diyen Paşinyan'a Başbakan'dan Yanıt: Ona Göre Karşılık Veririz

Başbakan Binali Yıldırım cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Başbakan Binali Yıldırım, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, "Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız" sözleriyle ilgili soruya "Ermenistan Türkiye'ye yönelik hasmane tutumundan vazgeçiyorsa ona göre karşılık veririz" diyerek yanıt verdi.

"ONA GÖRE KARŞILIK VERİRİZ"

Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:

"Tabii bir görelim Ermenistan tabi yıllardan beri Türkiye'ye yönelik hasmane tutumunu, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne sınırlarına yönelik yanlış tutumlarından vazgeçiyorsa her şeyden vazgeçiyorsa, yeni bir sayfa açmak istiyorsa bunlarla ilgili detayları görüp ona göre karşılık veririz. Biz hiç kimseyle, başta komşularımız olmak üzere husumet içinde olmayı arzu etmiyoruz. Böyle bir yaklaşım varsa bunu tabiatıyla ülkemizin menfaatleri doğrultusunda değerlendiririz."

PAŞİNYAN NE DEMİŞTİ?

Ermenistan parlamentosunda yapılan oylama sonucunda başbakanlık görevine getirilen muhalif lider Nikol Paşinyan, Türkiye ile ön koşulsuz diplomasiye hazırız mesajı vermişti.