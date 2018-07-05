Başbakan Yıldırım'dan Erken Seçim Açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, "Bu seçimler yapılır ondan sonra parlamentoda partilerin bir uzlaşma sağlamak suretiyle bu seçimler bir dahaki seçimden geçerli olmak üzere, 2023 seçimleri Kasım'a alınabilir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, yerel seçimlerin öne çekileceğine yönelik iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Daha seçimden yeni çıktık millet bir oh diyecek tekrar seçimi öne aldık, arkaya aldık. Bunlarla ülkeye yazık ediyoruz. Mart seçimleri için bir şey söz konusu olmaz. Anayasa değişikliği gerekiyor, bir de seçime aylar kaldı. Bu seçimler yapılır ondan sonra parlamentoda partilerin bir uzlaşma sağlamak suretiyle bu seçimler bir dahaki seçimden geçerli olmak üzere 2023 seçimleri Kasım'a alınabilir" ifadelerini kullandı. - ANKARA