Başbakan Yıldırım'dan Bedelli Askerlik Açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, "Ülkemizin en büyük kaynağı olan enerjisiyle, heyecanıyla bu gençlerimizin önündeki bu belirsizliği ortadan kaldırmak. Bunun kapsamlı bir çalışması Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Milli Savunma Bakanlığı ve Hükümet bu konuyu ele alıp kapsamlı bir çözüm üretilecek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Bu konu biraz olacaktı olmayacaktı başlangıçta bir tereddüt oluştu ama Cumhurbaşkanımız seçimden sonra bu konuyu ele alacağız demişti. Yeni hükümet açıklanacak, önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de bu olacak. Bunu, bir bedelli meselesinin üzerinde bir konu olarak görüyorum. Bedelli zaman zaman birikmeler oluyor, bir karar alıyorsunuz şu kadar para ver askerlikten muaf ol diyorsunuz. Geldiğimiz noktada 5 milyon üzerinde askerlik çağında genç var. Bunları ya askere alacağız ya da yakalarından düşeceğiz. Yeniler gelmese bile 16 sene sürüyor. Nasıl olacak? Gelecek 35 yaşına kadar evlenmemiş, iş kurmamış ne o askere gidecek. Getirilecek çözüm daha kapsamlı, yapısal bir çözüm, zaten başladı. Özellikle geçtiğimiz yıllarda başladı, 15 Temmuz'dan sonrada hızlandı. Güvenlik ve savunma zafiyeti söz konusu değil. Böyle bir sıkıntımız yok. Sıkıntı ülkemizin en büyük kaynağı olan enerjisiyle, heyecanıyla bu gençlerimizin önündeki bu belirsizliği ortadan kaldırmak. Bunun kapsamlı bir çalışması TSK, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay, Hükümet bu konuyu ele alıp kapsamlı bir çözüm üretilecek." - ANKARA