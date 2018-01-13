Başbakan Yıldırım'dan Afrin Tepkisi: Misliyle Karşılık Bulacak

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Niğde ve Aksaray 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

"MİSLİYLE KARŞILIK BULACAK"

Başbakan Binali Yıldırım Niğde ve Aksaray'daki konuşmalarında olası Afrin operasyonuna değindi. Suriye'de YPG kontrolündeki bölgeden yapılan taciz ateşlerini hatırlatan Yıldırım, "Yapılan saldırıların, karşılıksız kalmayacağını cümle alem bilmelidir" dedi.

"Suriye'nin kuzeyindeki, Afrin'deki, Kobani'deki, Ayn el-Arap'taki terör grupları ülkemizi taciz ediyor, saldırıda bulunuyor. Şunu herkes iyi bilmelidir. Türkiye'ye karşı yapılacak her türlü saldırı, ister içeriden olsun ister dışarıdan olsun, misliyle karşılık bulacaktır. Bu ülkenin huzurunu bozanlara asla fırsat verilmeyecektir."

"EN VAHŞİ TERÖR SALDIRILARIYLA DAHİ HUKUK İÇİNDE MÜCADELE"

"Türkiye hukuk devletidir ve terörün her türüyle mücadele edebilecek kabiliyete sahiptir. En vahşi terör saldırılarında dahi hukukun içinde kalarak mücadeleyi veren ender ülkelerden biridir. Bize tuzak kurmaya çalışanların bu tuzakları er geç başlarına geçecektir. Bütün bu maksatlı girişimler, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedef ve vizyonuna yürümesine engel olamayacak."

TACİZ ETTİLER TÜRKİYE TOP YAĞDIRDI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar sınır karakolu mevkiinden Afrin bölgesinden gelen taciz atışlarına cevap verdi. TSK birlikleri, öğle saatlerinden itibaren Afrin'in Basufan, Cinderes , Deyr Bellıt ve Raco bölgelerine en az 36 atış yaptı.