Başbakan Yıldırım: "Cumhurbaşkanı Rahatı Sevmeyen Bir Adam, Rahat Olmak İsteyeni de Sevmiyor"

Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanı rahatı sevmeyen bir adam. Rahat olmak isteyeni de sevmiyor. Kendi de rahat etmez, yanındakileri de rahat ettirmez. Alışık olmayanlar bu yolculukta dayanamazlar" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatı sevmediğini belirterek, "Rahat olmak isteyeni de sevmiyor. Kendi de rahat etmez, yanındakileri de rahat ettirmez. Böyle bir iş tutuş şekli var. Alışık olmayanlar bu yolculukta dayanamazlar. Bu da memleketin meselelerine olan hassasiyetinden kaynaklanıyor. İstiyor ki hiçbir yerde aksaklık olmasın. Seçim akşamı İstanbul'da toplanan kalabalığın içinden bir yavrumuzun ayağının sıkışması onu o kadar etkiledi ki duygu doruktaydı, telefonda ağlıyordu. Ne seçim kazanması ne o coşku hepsi gitmiş, bütün dikkatini oraya vermiş. Hatta bir ara gelmemeyi, iptal etmeyi düşündü. İşler biraz daha normalleşince geldi ve buradaki binlerce insanı da ihmal etmedi. Cumhurbaşkanımızla çalışmak keyifli bir iş. Kendisini 1978'den beri bilirim. Beraber belediyede çalıştık, son 16 yılda onun kabinesinde görev yaptık, son 2 yıldır Başbakan olarak yine beraber çalışıyoruz. Bundan sonra da Rabbim ömür verirse bu birliktelik devam edecek ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA