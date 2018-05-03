Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Adayı Olduğuna Dair Dilekçeyi İmzaladı
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olduğuna ilişkin dilekçeyi imzaladı.
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olduğuna ilişkin dilekçeyi imzaladı.
Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde AK Parti grubunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı olduğuna ilişkin dilekçeyi Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verilmek üzere imzaladı. - ANKARA