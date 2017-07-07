Başbakan Yıldırım Cuma Namazını Polatlı Çarşı Camii'nde Kılıyor

Başbakan Yıldırım Cuma Namazını Polatlı Çarşı Camii'nde Kılıyor

Başbakan Yıldırım Cuma Namazını Polatlı Çarşı Camii'nde kılıyor.

Başbakan Yıldırım Cuma Namazını Polatlı Çarşı Camii'nde kılıyor