Başbakan Yıldırım, Cuma Namazını Münih Merkez Camii'nde Kıldı

Başbakan Binali Yıldırım, çalışma ziyareti gerçekleştirdiği Almanya'nın Münih kentinde, cuma namazını Münih Merkez Camii'nde kıldı.

Başbakan Yıldırım, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC) katılmak üzere geldiği Münih'te ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bulgar mevkidaşı Boyko Borisov'la ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelen Yıldırım, cuma namazını Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Münih Merkez Camii'nde kıldı. Merkez Camii'nde Yıldırım, vatandaşlarla tokalaşarak "Cumanız mübarek olsun" dedi. - MÜNİH