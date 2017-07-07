Başbakan Yıldırım, Cuma Namazını Ankara'da Kıldı

Başbakan Yıldırım, Cuma Namazını Ankara'da Kıldı

Başbakan Yıldırım, cuma namazını Ankara'da kıldı(Tür: Ankara)

Başbakan Yıldırım, cuma namazını Ankara'da kıldı

(Tür: Ankara)