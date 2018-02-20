Başbakan Yıldırım 'Çiftçiler Buluşması'nda Konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, "Toprağımızı koruyacağız, tarım alanlarının başka amaçla kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Tarım arazilerini beton değil, fidan dikerek, tohum dikerek kullanacağız" dedi.

Başbakan Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen 'Çiftçiler Buluşması'nda konuştu. Konuşmasının başında, Afrin'de, terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda görev icra eden güvenlik güçlerine başarı dileyen Yıldırım, Türkiye'nin geleceği, bağımsızlığı, milletin can ve mal emniyeti, bekası için büyük bir görev ifa ettiklerini vurgulayarak, "Hayatlarını gözlerini kırpmadan vermeyi göze alıyorlar. 81 milyon vatan evladının hepsi bir gün ihtiyaç olursa onların yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bir yandan Türkiye'ye musallat olan terör örgütlerini, darbe girişimlerini, vesayet girişimlerini bertaraf etmeye çalışırken diğer yandan da Türkiye'yi büyütmeye gayret ettiklerini kaydeden Yıldırım, "Bütün sektörlerde ülke ekonomisini hem içeride, hem de dış pazarlarda daha güçlü hale getirmenin çabasını veriyoruz. Üretimi, istihdamı, ihracatı arttırırken, uluslararası rekabet gücümüze de güç katıyoruz. Önceliğimiz, insanımızın refahı ve mutluluğu. Bunun için hep önce insan dedik. Her daim Türkiye'nin hukukunu, milletin refahını amaçlayan bir siyaset takip ediyoruz. Üreticiler, çiftçilerimiz başta olmak üzere toplumun bütün tabakalarının hayat standartlarını geliştirmeyi öncelikli olarak gördük. Türkiye'yi kapalı ekonomiden çıkartarak dünyaya entegre hale getirdik. Dünyanın bütün pazarlarını yatırımcılara açtık. Ülkemizde, dünya pazarları içerisinde küresel yatırımcıya da en üst düzeyde fırsatlar sunan bir durumu meydana getirdik. Türkiye'de 2017 yılında doğrudan yabancı yatırım 11 milyar doları buldu. İktidarlarımız döneminde ise toplam 190 milyar dolardır. Bu, ülkeye güveni gösteriyor ve istikrarı gösteriyor, istihdamda, sanayide, üretimde artışı gösteriyor. 2017 ihracatımız 2016'ya göre yüzde 10,2 oranında artarak 157 milyarı buldu" açıklamasını yaptı.

Ekonomi alanında dev adımlar attıklarını, önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye için büyük bir aşkla çalışıyoruz. Biz millete hizmet etmeye, çiftçimizin, esnafımızın yaşam kalitesini arttırmaya devam edeceğiz. Toprağımızı hepimiz için işleyen, berekete dönüştüren siz çiftçi kardeşlerimize ülke olarak minnettarız. Sizlerin memleket kokan ellerinizle topraklarımızın bereketine bereket katılıyor. Ekonomimize katkı verilirken, hain saldırılara karşı canınızı, malınızı feda etmekten de çekinmediniz. Kahramankazanlı çiftçi kardeşlerimiz, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi destan yazdılar. Akıncı Üssünden hainlerin gasp ettiği uçaklar kalkmasın diye ekinleri yaktılar, saman balyalarını ateşe verdiler. Alçakların kurşunlarına göğüslerini siper ettiler. Anadolu çiftçisi ülke sevdalısıdır, yiğittir. Bir köyde hangi kapıyı çalsanız sizi misafir eder, yemez yedirir. Hane halkından biri olarak görülür ve ekmeği paylaşılır. Bizim köylümüzün çiftçimizin sofrası sevgi, kardeşlik, birlik ve dirlik sofrasıdır."

"Ana hedefimiz, damızlık sayısını arttırarak dışa bağımlı olmaktan kurtulmaktır"

"İktidara geldiğimiz ilk günden bugüne çiftçimizin yüzü gülsün diye yorulmak bilmeden çalışıyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Yıldırım, " AK Parti iktidarlarından önce çiftçiye, hayvancılığa verilen destek 1 milyar 800 milyon. 2018 bütçesinde bu destek 15 milyar olarak belirlendi. 8 kata kadar arttırmışız. Şehirlerimizi ihmal etmediğimiz gibi köylerimizi de ihmal etmedik. Köylerimizin içme sularını temin ettik. Yolu olmayan köy kalmasın dedik. Ulaşılmayan yer olmasın dedik. Onun da ötesinde artık köylerimizin birçoğunda internet de var. Tarım sektörümüzü kalkındırmak üretimi geliştirmek ve çiftçilerimizin alın terinin karşılığını vermek için destekler sağladık. Bu reform ve projelerle yıllardır çözüm bekleyen sorunlar bugün çözülmüş durumda. 15 yıl önce kişi başına kırmızı et tüketimi Türkiye'de 5 kiloydu, şimdi 15 kiloya çıktı. Hayvancılıktaki artış bu kadar hızlı olmadığı için geçici süre de olsa bir miktar ithalat yapmak suretiye fiyat kontrolünü sağlıyoruz. Ana hedefimiz, damızlık sayısını arttırarak dışa bağımlı olmaktan kurtulmaktır. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız bunun için bir proje başlattı ve büyük bir titizlikle takip ediyoruz" dedi.

Başbakan Yıldırım, her daim çiftçilerin yanında olduklarını, çiftçiye verilen destekleri 7 kat arttırdıklarını hatırlatarak, "Çiftçimizin hep yanında olduk. Çiftçiye verilen destekleri 7 kat arttırdık. Tarımsal hasılada Avrupa'da 4'üncü sıradaydık şimdi birinci sıradayız. Teknolojide, bilimde ne kadar iyi olursanız olun tarım her devrin vazgeçilmez sektörüdür. Tarıma verilen destekler geleceğe yatırım anlamına geliyor. Türkiye tarımda ihracatçı ülke konumundadır. Tarım ihracatımız 3,7 milyar dolardan 17 milyar dolara çıktı. Hayvancılık desteğini 15 yılda 36 kat arttırdık. Son 15 yılda hayvancılığa 25 milyar destek sağladık. Bankacılık verilerine göre sektörün tarım alanında kullandırdığı kredi miktarı geçen yıl 19,8 arttı ve 197 milyar liraya yükseldi. 2018 yılının çiftçilerimiz için daha verimli, bereketli geçeceğine şüphem yok. Anadolu toprakları birçok ürünün ana vatanıdır. Hükümet olarak bütün gayretlerimiz gerekli ürünleri yeterli miktarda üreterek bereketli toprakların hakkını vermektir. Sürdürülebilir tarımın gıda arzının stratejik öneme sahip olduğunun farkındayız. Bu yüzden hükümetimiz tarıma hak ettiği önemi vermektedir. Toprağımızı koruyacağız, tarım alanlarının başka amaçla kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Tarım arazilerinin beton değil, fidan dikerek, tohum dikerek kullanacağız. Tarıma ve kırsala verdiğimiz önem, sağladığımız destekler artarak devam edecek. Kadın çiftçilerimize, genç çiftçilerimize özel destekler de vermeye devam edeceğiz. Çiftçimizin alın terine, ürününe sahip çıkmak en temel görevimizdir. Yarının büyük Türkiye'sine hep birlikte yürüyeceğiz. Daha güçlü bir tarım sektörü ve hayvancılık için daha çok çalışacağız" diye konuştu.

Anadolu'nun birçok yerinde tersine göçün başladığına dikkat çeken Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Altyapı gelişti, ulaşım, sağlık, eğitim gelişti. Artık insanlar doğdukları yerde geleceğini inşa etmek için gayret gösteriyor. Bir yandan da terör örgütünün verdiği tahribat da hemen hemen ortadan kaldırıldığı için vatandaşlarımız bulundukları yerde yatırımlarını yapıyorlar." - ANKARA