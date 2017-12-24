Başbakan Yıldırım: "(Chp) Türkiye'nin Gelecek Hedeflerine Dair Tek Bir Cümle Duydunuz Mu?"
- AK Parti Adıyaman 6. Olağan İl Kongresi AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ADIYAMAN - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin olağan il kongresine katıldı.
- AK Parti Adıyaman 6. Olağan İl Kongresi
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ADIYAMAN - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin olağan il kongresine katıldı.