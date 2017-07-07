Başbakan Yıldırım, "(Chp'nin Berberoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Yürüyüşü) Artık Bu, Kabak Tadı Verm

Başbakan Yıldırım, CHP'nin Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü ile ilgili olarak "Artık bu, kabak tadı vermeye başladı. Bu işi burada bitirmek lazım" dedi.
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