Başbakan Yıldırım: "Çanakkale'deki Mücadelemiz Ne İse Afrin'deki Mücadelemiz de Odur"

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonunda Mehmetçiğin destan yazdığını belirterek, "Çanakkale'deki mücadelemiz ne ise Afrin'deki mücadelemiz de odur" dedi.

Partisinin il kongresine katılan ve Erzincanlı hemşehrilerinin yoğun sevgi gösterileri altında kürsüye gelen Başbakan Binalı Yıldırım, "Sizler yorguna deva, hastaya şifasınız" dedi.

"Milletin rahatı için Afrin'de kahramanlarımız destan yazıyor" diyen Başbakan Yıldırım, "Bugün Erzincan'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yıldönümü etkinliklerini gerçekleştirdik. Hükümetimiz adına Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz bu merasimlere iştirak etti. Erzincanımız güzel şehrimiz, 100 yıl evvel düşmana karşı yiğitçe kahramanca bir mücadele gösterdi. Mezalimi püskürttü. İstiklal şehitlerimizi rahmetle minnetle şükranla anıyoruz. Yaşanan mezalime tarih şahittir" diye konuştu.

"Kimsenin tavuğuna kışt dediğimiz yoktur. Dün olduğu gibi bugünde vatanımızı sınır boylarımızı korumak mecburiyetindeyiz" diyen Başbakan Yıldırım, "100 yıl önceki kurtuluş mücadelemiz neyse 15 Temmuz mücadelemiz de odur. Çanakkale deki mücadelemiz ne ise Afrin'deki mücadelemizde odur. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Bugün Suriye'nin kuzeyinde oradaki mazlum insanlara Araplara Türkmenlere hatta Kürtlere ayrım yapmadan herkesin hakkını hukukunu korumak için bu operasyonlar devam edecek. Kimse caz yapmasın. Operasyonlar devam edecek" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçtaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasına değinen Başbakan Yıldırım, "Ey Kılıçtaroğlu sen hangi akla hizmet ediyorsun. Afrin'e girmeyin diyorsun. Yedi düvelin desteklediği terör örgütleri al birini vur ötekine. Açıkça devletimize milletimize kafa tutuyor. Kimden yanasın çık ta söyle. Sonuna kadar gideceğiz. Köklerini kazıyacağız sen istesen de istemesen de. Senin sözlerin bizi kahraman Mehmetçiği bu mücadeleden döndüremez. Cephedeki kahraman evlatlarımıza can Erzincan'dan selam gönderiyoruz. Kulak verin bakın ne diyoruz. Davamız haktır bizim yüzümüz aktır bizim. Yolumuz haktır bizim. Grup toplantısında atmış tutmuş. Efendim Türkiye Cumhuriyeti tarihin en korkak adamı Recep Tayyip Erdoğan'mış. Hadi oradan. Haddini bilmez. Tankların arasında sıvışıp belediye başkanının evine sığınan sensin. Kim korkak kim korkak değil bu millet bilir. Afrin operasyonu devletin operasyonuymuş siyasetin değil. Allah akıl fikir versin. Bu yaşa gelmiş devlet nedir siyaset nedir. Ülkeyi yöneten siyasettir, millettir. Bunların kafayı vesayet kafasıdır. Hala demokrasiyi anlayamamışlar, siyaset Afrin'i konuşmayacak da, balinaların yunusların geleceğini mi konuşacak. Evlere şenlik bir ana muhalefet var. Biz Afrin'de insan düşmanlarıyla mücadele ediyoruz. Şunu herkes bilsin sınırlarıma tehdit nereden gelirse gelsin anında yok edeceğiz. Sınırlarımızda bir devlet kurma hevesleri olanların bu hevesleri kursaklarında kalacaktır. Hiç kimsenin bu yanlışa bu kayıtsızlığa kayıtsız kalmasını asla düşünemiyoruz. Bugün bana yarın sana. Ey ABD terör örgütleriyle iş tutarak nereye varmak istiyorsunuz. Bu yol karanlıktır. Bu yol çıkmaz sokaktır hala bu yanlıştan dönek için zamanın vardır. Ey ABD bu canilere silah vermeyi bırak. Verdiğiniz silahları da artık söz verdiğiniz gibi toplayın artık. Herkes şunu iyi bilsin ki vatanımızı devletimizi savunmaya devam edeceğiz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Hiç kimsenin zulmüne de rıza gösteremeyiz. ABD sağır olmuş. Kulakları var duymuyor gözleri var görmüyor. Ama yanlışı bir gün anlayacaklar" diye konuştu.

Gençlere seslenen Başbakan Yıldırım, "Bizim bir ata sözümüz var. atasını bilmeyen it izinden yürür. Bugünün güvencesi geleceği inşa edecek siz gençlersiniz. Türkiye'ye kafa tutanlar Erzincan'a kulak versinler. Nene Hatunlarımız, Şerife bacılarımız dün de vardı bugünde var. Seyit Onbaşı, Ömer Halisdemir, Fethi Sekiler ve daha bir çok kahramanlar. Devlet millet arasındaki mesafe kapandı. Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirerek ayrımcılığı ortadan kaldırdık. Bütün vatandaşlarımızla bir olduk. AK Parti kendine gönül veren bu aziz milleti asla mahcup etmedi, bundan sonra da mahcup etmeyecek. Nice hayalleri gerçeğe dönüştüreceğiz. Erzincanlılarla birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.

Kara tren türküsünü hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Şimdi kara tren değil hızlı tren Erzincan'dan Erzurum'a orada da serhat şehrimiz Kars'a ulaşacak. Yolları böldük hayatları, milleti birleştirdik. Az laf çok iş anlayışıyla çalışıyoruz. 81 ile 81 anaokulu yapıyoruz. Bugün 12 tanesini açacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ERZİNCAN