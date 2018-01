Başbakan Yıldırım: "Bunun anlamı, terör örgütünün arkasından nişan alarak Türkiye'ye düşmanlık etmektir. Amerika bunu görmeli ve bu yanlıştan vazgeçmeli"

ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin skandal YPG kararına işaret ederek, "NATO içindeki bir ülke Türkiye'nin sınırlarını koruyacağı yerde, bunun için tedbir alacağı yerde, öbür tarafta terör örgütü ile bir oluyor oraya asker koyuyorlar, askeri bir örgüt kuruyor, bir güvenlik kuvveti oluşturuyor. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı, terör örgütünün arkasından nişan alarak Türkiye'ye düşmanlık etmektir. Bunun başka bir adı yoktur. Amerika bunu görmeli ve bu yanlıştan vazgeçmeli" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, TESK hizmet binasında gerçekleştirilen Türkiye Esnaf Buluşmasında konuştu. Türkiye'nin 81 ilindeki bütün esnafları, sanatkarları selamlayarak konuşmasına başlayan Yıldırım, TESK'in 2 milyonu aşan üye sayısı, çalışanlarıyla düşünüldüğünde 10 milyon civarında vatandaşı kuşatan Türkiye'nin en dinamik STK'sı olduğunu ifade etti. Ülkenin ekonomisinin geleceğinin temelinin esnaf ve sanatkar olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Birikimleri az olabilir ama hitap ettiği vatandaş kitlesi, gördüğü hizmetin, yaptığı işin sonucu itibarıyla siz Türkiye'nin omazsa olmazlarısınız. Siz, olmazsanız millet ekmek alıp yiyemez, odun alıp ısınamaz, berbere gidip saçını kestirecek kimse bulamaz. Bir insanın günlük hayatını idame ettirmesi için lazım olan her şey esnaf ve sanatkarlar ancak mümkün. Bazılarının sesi gür çıkabilir ama onların itap ettiği yer hiçbir zaman esnaf ve sanatkarlar gibi değildir. Siz, Türkiye'nin görünmez kahramanlarısınız. Sesi az çıkan, yaptığı iş ile, hizmet ile değeri toplum tarafından anlaşılan en büyük ahilik teşkilatısınız. Bizim medeniyetimizde esnaf ve sanatkarlar sadece ekonomi faaliyetiyle iştigal eden kurum, kesim değildir. Selçukludan, Osmanlıdan, Cumhuriyet döneminden ahilik kültürü adı altında esnaf ve sanatkarlar bu ülkenin her zaman çimentosu olmaya devam etmiştir. Bu güçlü kadim gelenek ülkeyi ayakta tutan, bir arada tutan, ülkemize istikamet veren bir vazifeyi hakkıyla yerine getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, 2017 yılının geride kaldığını belirterek, "Artısıyla, eksisiyle, iyisiyle kötüsüyle bir yılı tamamladık. Kolay bir yıl olmadı. 2017 yılı için felaket çığırtkanlığı yapanlar, senaryoları üretenler avucunu yaladı. Çünkü Türkiye 2017'de ülkemizin şartları bakamından birçok olumsuzluğa rağmen bir mucizeye imza attı. 2017'nin başında biz kara kara düşünüyorduk, esnaf büyük işletmeler, orta işletmeler hepsine yapacağız diye umutsuzluk içindeydi. İlgili bakanlarımız seri halde kararları aldık. Primler ötelenecek, küçük esnafa, büyük orta işletmelere kredi alanı genişletilecek. Yeniden yapılandırma yapılacak, milletle barış yapılacak. Geçmiş ihtilafları bir kenara bırakacağız. El sıkışacağız. Birçok kararı arka arkaya aldık ve birden bire hava değişti" dedi.

Ekonomik sonuçların alınan tedbirlerin bir sonucu olduğunu anlatan Yıldırım, "İnşallah 2017 daha iyi olacak. Yüzde 7 civarında bir büyüme ile kapatıyoruz. Bu önemli bir şey. Gelişmiş ülkelerin 5-6 katı, dünya ortalamasının 2,5 katı. Belki de dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinin de üstünde yer alacağız. Birinci olursak şaşmayalım. Doğrusu bunları niye anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum, ülkenize güveneceksiniz, milletinize güveneceksiniz. Ülkenin geleceğine inanacaksınız. Bu olduğu zaman gerisi zaten geliyor. 15 Temmuz'da öyle olmadı mı? Darbe nasıl bastırıldı. Düşünün, tank, top, tüfek, her türlü silah var, sizin elinizde ne var? Yürek, yürek. Vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi" açıklamasında bulundu.

ABD'nin Türkiye ve Irak sınırı boyunca Fırat Nehri'nin kıyısında terör örgütü PKK'lı teröristlerden kurulacak 30 bin kişilik sınır güvenlik gücü birliğinin oluşturulması için çalıştığı yönündeki açıklamasını değerlendirerek, "Su uyur düşman uyumaz. Bakın şimdi, terör örgütlerine emperyalist emelleri olan bölgede ülkeler aleni destek veriyorlar, kime karşı, Türkiye'ye karşı. Amaç, Türkiye'nin istikrarı, büyümesi geciktirilsin. Türkiye'nin, bölgedeki sorunları çözmede ortaya koyduğu kabiliyet ortadan kaldırılsın. Bugün, ABD NATO'da bizimle müttefik. NATO'nun sınırları neresi? Türkiye'nin sınırları. Türkiye'nin sınırları doğu, güney sınırlarımızın tamamı NATO'nun sınırları. NATO içindeki bir ülke Türkiye'nin sınırlarını koruyacağı yerde, bunun için tedbir alacağı yerde, öbür tarafta terör örgütü ile bir oluyor oraya asker koyuyorlar, askeri bir örgüt kuruyor, bir güvenlik kuvveti oluşturuyor. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı, terör örgütünün arkasından nişan alarak Türkiye'ye düşmanlık etmektir. Bunun başka bir adı yoktur. Amerika bunu görmeli ve bu yanlıştan vazgeçmeli.