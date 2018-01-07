Başbakan Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Onuruna Yemek Verdi

Başbakan Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Onuruna Yemek Verdi

BAŞBAKAN YILDIRIM, BULGARİSTAN BAŞBAKANI ONURUNA YEMEK VERDİ Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHABaşbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov onuruna yemek verdi.

Başbakan Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Onuruna Yemek Verdi

BAŞBAKAN YILDIRIM, BULGARİSTAN BAŞBAKANI ONURUNA YEMEK VERDİ
Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov onuruna yemek verdi. Beşiktaş'ta bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen öğle yemeği basına kapalı olarak bir saat sürdü.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Görüşmeden fotoğraflar

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et