Başbakan Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Onuruna Yemek Verdi
BAŞBAKAN YILDIRIM, BULGARİSTAN BAŞBAKANI ONURUNA YEMEK VERDİ Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHABaşbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov onuruna yemek verdi.
BAŞBAKAN YILDIRIM, BULGARİSTAN BAŞBAKANI ONURUNA YEMEK VERDİ
Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA
Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov onuruna yemek verdi. Beşiktaş'ta bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen öğle yemeği basına kapalı olarak bir saat sürdü.
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