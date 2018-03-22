Başbakan Yıldırım: "Bugün 3 Şehidimiz Var. Eyp Temizliği Yaparken Şehit Oldular"

Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün 3 şehidimiz var. EYP temizliği yaparken şehit oldular" dedi.

Başbakan Yıldırım, katıldığı Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi (EYDEP) Lansman Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, " Zeytin Dalı Harekatı başarıyla tamamlandı. Şu anda temizlik yapılıyor. Maalesef teröristler giderken sağı solu EYP ile her tarafı tuzaklamışlar. Bunların temizliğini yaparken kayıplarımız da oluyor. Bugün 3 şehidimiz var. EYP temizliği yaparken şehit oldular. Bir yandan terörden bölgeyi temizledik. Şimdi de bölgede hayatı normale döndürecek; sağlığıyla, eğitimiyle, sosyal hayatıyla, ticaret hayatıyla insanların oraya dönüp hayatlarını sürdürebilmesi için altyapıyı oluşturuyoruz" ifadesini kullandı. - ANKARA