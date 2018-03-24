Başbakan Yıldırım: "Bu Alçakları Bu Topraklardan Tamamen Söküp Atıncaya Kadar, Bu Mücadelemizi...

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti olarak ilk günden bugüne hiçbir zaman milleti birbirinden ayrıştıran fikirler üzerine siyaset yapmadık, yapmayacağız. Bizim davamız Türkiye'nin beka davasıdır. Bizim siyaseten amacımız devleti millet ile buluşturmak, kaynaştırmaktır. AK Parti olarak toplumun vicdanını yaralayan hiçbir işin arkasında bugüne kadar olmadık, bundan sonra da olmayacağız." dedi.

Yıldırım, Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel'i rahmetle andı.

Kongrenin Gaziantep, ülke, millet, gençlik ve gelecek için hayırlara vesile olmasını dileyen Yıldırım, Gaziantep'in kurulduğu ilk günden bu yana AK Parti'ye sahip çıktığını, her seçimde partiye olan desteğini artırdığını söyledi.

Gaziantep'in AK Parti'ye olan güvenini hep muhafaza ettiğini vurgulayan Yıldırım, "1 Kasım seçimlerinde yüzde 61,5, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 62,5 ile Türkiye ortalamasının üzerinde destek verdiniz, size yakışanı yaptınız. İnşallah önümüzdeki seçimlerde bu desteği daha da yukarılara taşıyacağız. Gençler, önümüzdeki seçimlerde yeni bir rekora hazır mısınız? Kapı kapı dolaşarak bütün vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaya var mısınız?" diye konuştu.

Yıldırım, AK Parti'nin gücünün gençler olduğunu, gençler ne kadar güçlü olursa AK Parti'nin de o kadar güçlü olacağını belirtti.

"Hak ve adaletten asla ayrılmayacağız

AK Parti davasının gençlerin omuzlarında yükseleceğini ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler bizim hem umudumuz hem de ufkumuzsunuz. Şu kutlu yürüyüşte sizlerle yol arkadaşı, dava arkadaşı olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. 'Kişi sevdiğiyle beraberdir' diyor yüce Peygamberimiz. Biz daima sizlerle beraberiz, sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Allah birliğimizi, dirliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin. Kardeşliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Hak ve adaletten asla ayrılmayacağız. Milli iradeye, hak ve adalete, 15 Temmuz'da sahip çıktığınız gibi daima sahip çıkacaksınız. Millete sevdanız, bu ülkeye aşkınız hiç eksilmesin."

"Bizim siyaset amacımız devleti millet ile buluşturmak"

Başbakan Yıldırım, AK Parti' kongrelerinde heyecan, çoşku ve muhabbetin doruğa çıktığını dile getirdi.

Yenilenme, tazelenme kongrelerinde hizmet aşkıyla hep bir ve tek yürek olduklarını anlatan Yıldırım, "Bu dava milletin davasıdır, Türkiye davasıdır. AK Parti hukukun, adaletin, kalkınmanın adıdır. AK Parti demokrasi ve özgürlük hareketidir. AK Parti olarak ilk günden bugüne hiçbir zaman milleti birbirinden ayrıştıran fikirler üzerine siyaset yapmadık, yapmayacağız. Bizim davamız Türkiye'nin beka davasıdır. Bizim siyaset amacımız devleti millet ile buluşturmak, kaynaştırmaktır. AK Parti olarak toplumun vicdanını yaralayan hiçbir işin arkasında bugüne kadar olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Gençlerimizin, geleceğe güvenle yürümelerini istiyoruz. Kadınlarımızın geleceğe güvenle bakmasını istiyoruz. İnançla, azimle sürdürdüğümüz bu mücadele milletin ikbal mücadelesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Suriyeli sığınmacılar

Yıldırım, Gaziantep'in ve Gaziantep halkının gönlünün, yüreğinin zengin olduğunun altını çizdi.

Şehrin, dünyanın vicdanı, merhametin adı olduğunu ifade eden Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gazi unvanınız yanına bir de ensar unvanı eklediniz. Şu anda Gaziantep, yarım milyona yakın Suriyeli kardeşimizi bağrına basıyor, misafir ediyor. Suriyeli muhacirlere ensar olan bütün Gaziantepli kardeşlerime şükranlarımız sunuyorum. Sizler bu asil duruşunuzla kardeşlik ve komşuluk hukukunun gereğini yaptınız, aynı zamanda bütün dünyaya da unutulmayacak bir de ders verdiniz. Sadece o mazlumlar değil bütün insanlık Gaziantep ve Kilis'i hayırla yad edecek, unutmayacaktır."