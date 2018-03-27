Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'e Gidiyor

Başbakan Binalı Yıldırım, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç'in davetine icabetle 29-30 Mart tarihlerinde Bosna-Hersek'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç'in davetine icabetle 29-30 Mart 2018 tarihlerinde Bosna-Hersek'e resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarete ilişkin Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlar Konseyi Başkanı Deniz Zvizdiç ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek olan Başbakanımızın, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ve Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler ve Halklar Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleri ile görüşmesi öngörülmektedir. Görüşmelerde, Bosna Hersek ile ikili ilişkilerimizin ve Balkanlardaki gelişmelerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca diğer bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Başbakanımız ziyareti vesilesiyle Uluslararası Saraybosna Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin yanı sıra, Bosna Hersek medyasının önde gelen mensuplarıyla da bir araya gelecektir. Başbakanımız ziyaret kapsamında ayrıca, 1990'lı yıllarda Bosna Savaşı'nda şehit düşenlerin mezarlarının da bulunduğu Kovaçi Şehitliğini, Bosna Hersek'in ilk Devlet Başkanı merhum Alija İzzetbegoviç'in kabrini ve Srebrenica Anma Müzesini de ziyaret edecektir" denildi. - ANKARA