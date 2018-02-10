Başbakan Yıldırım: "Bizim Kimsenin Toprağında Gözümüz Yok. Bizim Amacımız Topraklarımıza Yönelen...
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Başbakan Yıldırım: "Bizim Kimsenin Toprağında Gözümüz Yok. Bizim Amacımız Topraklarımıza Yönelen...

Başbakan Yıldırım: "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim amacımız topraklarımıza yönelen silahları, terör faaliyetlerini sona erdirmek.

Başbakan Yıldırım:

Başbakan Yıldırım: "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim amacımız topraklarımıza yönelen silahları, terör faaliyetlerini sona erdirmek. Kilis'e, Reyhanlı'ya, Hassa'ya, Kırıkhan'a atılan o roketleri, füzeleri tamamen ortadan kaldırmak. Uluslararası hukuktan doğan hakkımızı kullanarak bu mücadeleyi yapıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için her türlü tedbiri aldık almaya devam ediyoruz."

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