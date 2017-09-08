Başbakan Yıldırım: "Bizim Hizmetlerimize Onların Hayalleri Bile Ulaşamaz"
- Törenden görüntüler Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - Başbakan Binali Yıldırım, Selçuk Meydanı'nda düzenlenen Selçuk ilçesinin kurtuluş etkinliği ve TCDD Selçuk-Torbalı İZBAN Hattının Hizmete Alınma Törenine katıldı.
- Törenden görüntüler
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - Başbakan Binali Yıldırım, Selçuk Meydanı'nda düzenlenen Selçuk ilçesinin kurtuluş etkinliği ve TCDD Selçuk-Torbalı İZBAN Hattının Hizmete Alınma Törenine katıldı.