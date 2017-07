Başbakan Yıldırım: Bizim Açımızdan Bu Karar Hükümsüzdür, Geçersizdir (Geniş Haber)

"DİYELİM Kİ HER ŞEY BİTTİ. OTOMOTİK GİRİŞ YOK MİLLETİMİZ KARAR VERECEK"



"TÜRKİYE'NİN HER ZAMAN SEÇENEĞİ VARDIR. GİDECEK BİR BAŞKA YOLU DA VARDIR. ALTERNATİFSİZ DEĞİLDİR"



"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN AB ÜST YÖNETİMİNİN İRADESİDİR"



Hakime TORUN / ANKARA - BAŞBAKAN Binali Yıldırım AP kararına ilişkin, "Bizim açımızdan bu karar hükümsüzdür, geçersizdir. Türkiye'nin Avrupa Birliği konusunda duruşunda herhangi bir sapma yoktur, gayet nettir. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin özünü samimiyet oluşturmalıdır. Avrupa Birliği, gelecek vizyonunu belirlemeli ve Türkiye ile gerçekten birlikte yol yürüyecek mi yürümeyecek mi buna karar vermelidir. Bizim için önemli olan AB üst yönetiminin iradesidir. Türkiye'yi eleştirmek yerine kendi içlerine baksınlar. AB bir kafa karışıklığı yaşamaktadır. Bunun suretle ortadan kaldırılması ilişkilerin müspet yönde ilerlemesi şarttır. Türkiye'nin her zaman seçeneği vardır. Gidecek bir başka yolu da vardır. Alternatifsiz değildir. Diyelim ki her şey bitti. Otomatik giriş yok milletimiz karar verecek" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da düzenlenen "Trafikte %100 Yaşam Projesi" açılış töreninde konuştu. Törenden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Çok önemli bir karar değil bizim açımızdan. Bilinmeyen bir şey de değil. Buna benzer kararlar geçtiğimiz aylarda da verildi. Bizim açımızdan bu karar hükümsüzdür, geçersizdir. Türkiye'nin Avrupa Birliği konusunda duruşunda herhangi bir sapma yoktur, gayet nettir. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin özünü samimiyet oluşturmalıdır. Avrupa Birliği, gelecek vizyonunu belirlemeli ve Türkiye ile gerçekten birlikte yol yürüyecek mi yürümeyecek mi buna karar vermelidir.



BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN AB ÜST YÖNETİMİNİN İRADESİDİR



Bizim için önemli olan AB üst yönetiminin düşüncesi, iradesidir. Bizim için o bağlayıcıdır ona göre irademizi ortaya koyarız. Ne yapacağımızı biliyoruz. AB kafa karışıklığından vazgeçsin. Darbe sonrası ilişkilerimizi yaralayan durumların üzerine çizgi çektik geleceğe bakıyoruz. AB üyeliği Türkiye'ye bir menfaat sağlarsa AB'ye iki menfaat sağlar.



DİYELİM Kİ HER ŞEY BİTTİ. OTOMOTİK GİRİŞ YOK MİLLETİMİZ KARAR VERECEK



Avrupa Birliği'nin güvenliği Türkiye'den başlar. Bu gerçekleri dikkate alarak, herkesin sorumlu davranmasını ve buna göre gereğini yapmasını bekliyoruz. Türkiye kendi bölgesinde kendi kendisine yeterli komşularının sorunlarına olumlu katkı sunan bir ülke AB olmadan önce de böyleydi bundan sonra da böyle olacak. Diyelim ki bütün görüşmeler yapıldı. Her şey bitti. Otomatik giriş yok milletimiz karar verecek. İşin böyle de bir boyutu var.



TÜRKİYE'NİN HER ZAMAN SEÇENEĞİ VARDIR ALTERNATİFSİZ DEĞİLDİR



AB bir kafa karışıklığı yaşamaktadır. Bunun suretle ortadan kaldırılması ilişiklerin müspet yönde ilerlemesi şarttır. Türkiye'nin her zaman seçeneği vardır. Gidecek bir başka yolu da vardır. Alternatifsiz değildir."



"AB İLE GÜNDEMİMİZ HER ZAMAN CAN SIKICI OLMADIĞINI BU TOPLANTI İLE GÖSTERMİŞ OLUYORUZ"



Yıldırım, "Trafikte %100 Yaşam Projesi" açılış töreninde, "AB ile gündemimiz her zaman can sıkıcı olmadığını bu toplantı ile göstermiş oluyoruz hem AB'ye hem de Türkiye kamuoyuna" dedi. "Yol güvenliğinde yeni dönem, trafikte yüzde 100 yaşam" sloganıyla düzenlenen projenin hayati önem taşıdığını ve bir o kadar da iddialı olduğunu belirten Yıldırım, Projeye vesile olan, hayata geçiren, destek olanlara teşekkür etti.



"İNSAN HAYATINDAN DAHA ÖNEMLİ HİÇBİR ŞEY YOK"



Yıldırım, "Özellikle AB ile Türkiye'nin tam üyelik sürecinde gerçekleştirdiği birçok proje var, eşleşme projeleri. Buna benzer ama çok anlamlı, toplumsal çıktıları çok geniş bir projeden bahsediyoruz. İnsan hayatından daha önemli hiçbir şey yok. Yolları niye yapıyoruz? Bütün bu yatırımlar, çabalar, gayretler insanı yaşatmak için. Biz 15 yıldır iktidardayız, iktidara gelirken bir şey söyledik, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Bu, bizim icat ettiğimiz bir şey değil, 6 asırdan daha fazla üç kıtada hükmetmiş Osmanlı'nın yönetim felsefesidir" dedi.



"AB, YOL GÜVENLİĞİ VE KAZALARDAKİ ÖLÜMLERİN SIFIRLANMASI GİBİ ÖNEMLİ BİR HEDEF ORTAYA KOYDU"



Yıldırım, "İnsanı mutlu etmeyen, insanın yaşam kalitesini yükseltmeyen hiçbir icraat, faaliyet anlam ifade etmez" diyerek, "O bakımdan bir süreden beri AB, yol güvenliği ve kazalardaki ölümlerin sıfırlanması gibi önemli bir hedef ortaya koydu. Bu hedef doğrultusunda da geçtiğimiz 10 yıl içinde çok ciddi iyileşmeler, mesafeler alındı ama istediğimiz yerde miyiz? Tabii ki değil.



YILLIK 25 BİN CAN KAYBI, ON BİNLERCE YARALI, MİLYARLARCA AVRO MADDİ KAYIP VAR



Bugün halen yanılmıyorsam yıllık 25 bin can kaybı, on binlerce yaralı, milyarlarca avro maddi kayıp var. Türkiye'de bundan farklı değil, Amerika'da bundan farklı değil. Dünyanın her tarafında aslında 'sessiz ölüm' dediğimiz, trafikteki can kaybı, terörle kaybettiklerimizin kat kat üstünde ama terör çok konuşuluyor, trafikteki ölümler konuşulmuyor" diye konuştu.



"İNSAN HATASINI ORTADAN KALDIRACAK HENÜZ BİR MAKİNE İCAT EDİLMEDİ"



Yıldırım, "Dünyanın en güzel yolunu yapabilirsiniz, dünyanın en güzel kurallarını koyabilirsiniz, bütün mühendislik becerinizi ortaya koyabilirsiniz ama insan faktörünü eğer işin içine koymazsanız, insan hatasına çözüm üretemezseniz. O zaman yaptığınız bütün bu çalışmalar bir anda değersiz hale gelebilir. Gördük, bugün yollardaki kazaların birinci sebebi, insan hatası. Yüzde 90'a yaklaşıyor. Her şeye çare buluyorsunuz ama insan hatasını ortadan kaldıracak henüz bir makine icat edilmedi.



YASAKLAMAKLA CEZA VERMEKLE TEHDİT ETMEKLE ELDE EDECEĞİNİZ BAŞARI SINIRLIDIR



Ne yapmamız lazım Eğitmemiz lazım, ta bebeklikten başlayıp mezara kadar eğitmek, farkındalık oluşturmak. Yasaklamakla ceza vermekle tehdit etmekle elde edeceğiniz başarı sınırlıdır ama insanların bunu içselleştirmesi, kendiliğinden kural olarak zihnine yerleştirmesi en güzel çözümdür" açıklamasında bulundu.



"HERKES ARABAYA BİNER BİNMEZ SİLAHINI ÇEKER GİBİ KEMERİNİ ÇEKİP TAKMALI"



Yıldırım, "Dünyanın en güzel yolunu yapabilirsiniz bütün kurallarını ortaya koyabilirsiniz ama insan faktörünü eğer işin içene koymazsanız o zaman yaptığını bütün bu çalışmalar bir anda değersiz hale gelebilir. Her şeye çare buluyorsunuz ama insan hayatını ortadan kaldıracak henüz bir makina icat edilmeli. Ne yapmamız lazım? Eğitmemiz lazım. Farkındalık oluşturmak. Yıl 1983 Norveç'e gittim. Norveç'te bizi misafir eden firmanın yönetici ile otelden ayrılıp fabrikaya gideceğiz. Arabaya o şoför mahaline geçti yanına oturdum kapıları kapattık bekliyoruz araba hareket etmiyor. 5 dakika oldu 'birini mi bekliyoruz' dedim yok sizi bekliyorum 'emniyet kemerini bağlamanızı bekliyorum' dedi. Oradan biz uyandık hemen kemeri bağladık. Herkes arabaya biner binmez silahını çeker gibi kemerini çekip takarsa bir tedbiri yerine getirmiş olur. Bu eğitimle olacak. Bu kendi hayatını ciddiye almakla olacak. Başkalarının hayatını da ciddiye almakla olacak. Yolları böldük hayatları birleştirdik yolları böldük memleketi birleştirdik" ifadelerini kullandı.



"PATENTİ BANA AİTTİR; YOLLARDA, TRAFİKTE HIZ FELAKETTİR İNTERNETTE HIZ BEREKETTİR"



"Yollarda trafikte hız felakettir internette hız berekettir" vurgusu yapan Yıldırım, "Trafik kazalarının sıfır ölümlü kazaya dönüştürülmesi için küçük büyük her etkinlikte mutlaka ben de varım. Yeter ki bir insanımızın hayatını kurtarmış olalım. Bizim inancımızda bir kişiyi yaşatmak bütün insanlığı yaşatmaya eş değerdir. Daha çok çalışacağız birlikte çalışacağız. Olumsuzlukları ön plana çıkarmayacağız güzel işleri ön plana çıkaracağız. Bir kez daha çok değerli AB Ulaştırma Komiseri'ne ve arkadaşlarına bizimle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanımıza Ulaştırma Bakanımıza bütün çalışma arkadaşlarına böylesine iddialı projeyi hayata geçirmek için adım attıklarından dolayı da teşekkür ediyorum. Bu sadece bayramlarda vatandaşlarımıza iyi bayramlar demek yetmez. Unutmayın yolların kralı olmaz yolların kuralı olur. Bunun da patenti bana aittir; Yollarda, trafikte hız felakettir internette hız berekettir. Yollarda hız sınırına uyacağız ama iletişimde serbest" diye konuştu.