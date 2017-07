Başbakan Yıldırım: Bizim Açımızdan Bu Karar Hükümsüzdür, Geçersizdir (2)

"DİYELİM Kİ HER ŞEY BİTTİ. OTOMOTİK GİRİŞ YOK MİLLETİMİZ KARAR VERECEK"



Hakime TORUN / ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım AP kararına ilişkin, "Bizim açımızdan bu karar hükümsüzdür, geçersizdir. Türkiye'nin Avrupa Birliği konusunda duruşunda herhangi bir sapma yoktur, gayet nettir. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin özünü samimiyet oluşturmalıdır. Avrupa Birliği, gelecek vizyonunu belirlemeli ve Türkiye ile gerçekten birlikte yol yürüyecek mi yürümeyecek mi buna karar vermelidir. Bizim için önemli olan AB üst yönetiminin iradesidir. Türkiye'yi eleştirmek yerine kendi içlerine baksınlar. AB bir kafa karışıklığı yaşamaktadır. Bunun suretle ortadan kaldırılması ilişkilerin müspet yönde ilerlemesi şarttır. Türkiye'nin her zaman seçeneği vardır. Gidecek bir başka yolu da vardır. Alternatifsiz değildir. Diyelim ki her şey bitti. Otomatik giriş yok milletimiz karar verecek" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da düzenlenen "Trafikte %100 Yaşam Projesi" açılış töreninde konuştu. Törenden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Çok önemli bir karar değil bizim açımızdan. Bilinmeyen bir şey de değil. Buna benzer kararlar geçtiğimiz aylarda da verildi. Bizim açımızdan bu karar hükümsüzdür, geçersizdir. Türkiye'nin Avrupa Birliği konusunda duruşunda herhangi bir sapma yoktur, gayet nettir. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin özünü samimiyet oluşturmalıdır. Avrupa Birliği, gelecek vizyonunu belirlemeli ve Türkiye ile gerçekten birlikte yol yürüyecek mi yürümeyecek mi buna karar vermelidir.



Bizim için önemli olan AB üst yönetiminin düşüncesi, iradesidir. Bizim için o bağlayıcıdır ona göre irademizi ortaya koyarız. Ne yapacağımızı biliyoruz. AB kafa karışıklığından vazgeçsin. Darbe sonrası ilişkilerimizi yaralayan durumların üzerine çizgi çektik geleceğe bakıyoruz. AB üyeliği Türkiye'ye bir menfaat sağlarsa AB'ye iki menfaat sağlar.



Avrupa Birliği'nin güvenliği Türkiye'den başlar. Türkiye kendi bölgesinde kendi kendisine yeterli komşularının sorunlarına olumlu katkı sunan bir ülke AB olmadan önce de böyleydi bundan sonra da böyle olacak. Diyelim ki bütün görüşmeler yapıldı. Her şey bitti. Otomatik giriş yok milletimiz karar verecek. İşin böyle de bir boyutu var.



AB bir kafa karışıklığı yaşamaktadır. Bunun suretle ortadan kaldırılması ilişiklerin müspet yönde ilerlemesi şarttır. Türkiye'nin her zaman seçeneği vardır. Gidecek bir başka yolu da vardır. Alternatifsiz değildir."