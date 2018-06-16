Başbakan Yıldırım: "Bizi Şehir Şehir Meydan Meydan Gezdiren Kuva-İ Milliye Ruhudur"

Başbakan Binali Yıldırım, kendilerini sokak sokak meydan medyan gezdirenin Kuva-i Milliye ruhu olduğunu söyledi.

Sivas Tarihi Kent Meydanında halka seslenen Başbakan Yıldırım, kürsüye çıktığında ilginç bir sürprizle karşılaştı. Bugün gerçekleşecek düğünleri ile dünya evine girecek olan Nurgül ve Usame çifti düğün öncesi gelinlik ve damatlığı mitingde gören Yıldırım, çifti kürsüde tebrik etti.

Sivas'ın Türkiye'nin ilk yerli uçak fabrikasını kuran Nuri Demirağ'ın şehri olduğunu belirten Başbakan Binali Yıldırım, CHP'yi eleştirerek, "Sivas tarihi şanla şerefle yazılı şehir. Değerli hemşerilerim 1936'da Sivas Türkiye'nin ilk yerli uçağını üreterek ülkemizin ufkunu açan Nuri Demirağ'ın şehridir. O gün ki CHP zihniyeti Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını kapattı. Nuri Demirağ 8 tane uçağı yurt dışına satmıştı, batırdılar, fabrikasını kapattılar. Şimdi CHP'nin adayı da aynı şeyi söylüyor. AK Parti ne yaptıysa yıkacağım diyor. Yiğidolar gün bugündür. Günlerini göstermeye var mısınız? Bunlara sandıkta hak ettiği dersi verecek misiniz?"dedi.

"Milli mücadele karının verildiği şehirdir"

Yıldırım, kendilerini şehir şehir meydan meydan gezdirenin Kuva-i milliye ruhu olduğunu belirterek, "Sivas ömrünü büyük Türkiye davasına adamış şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehridir. Milli mücadele karının verildiği şehirdir. 24 Haziran'a hazır mısın Sivas? Türkiye'nin lideri adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçecek misin Sivas? Güçlü meclis için var mısın? Güçlü hükümet için var mısın? Güçlü Türkiye için var mısın Sivas? Cumhur ittifakına, AK Parti'ye destek verecek misin Sivas? Birliğimiz için, kardeşliğimiz için bu kutlu yürüyüşte bizimle beraber misiniz? Sivas kongresi için buraya gelen delegeler ne demişti 'Kuva-i Milliye'yi amil, milli iradeyi hakim kılmak esastır' bizi bu yollara düşüren, şehir şehir meydan meydan gezdiren de budur. Aynı ruhtur. Kuva-i Milliye ruhudur. Dün ecdadımız Kuva-i Milliye ruhu ile Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolu açtı. İstiklalimizi, bağımsızlığımızı kazandı. Bugün de millet olarak biz istikbalimizi kurtaracak yeni bir değişimi gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Bu ülkenin yararına hiçbir iş yaptılar mı?"

Başbakan Yıldırım, Millet İttifakı'nı da eleştirerek, "Cumhur İttifakı'nın karşısında saf tutanların halini görüyorsunuz. Bu ülkenin yararına hayrına hiçbir iş yapmışlar mı bunlar. Hiçbir hayır sözleri var mı bunların? Memleketin hiçbir yerinde bizde şunu yaptık, şu eserlerimiz var diyorlar mı? Diyemezler çünkü yaptıkları bir şey yok. Bunlar yıllarca laf üstüne laf yaptılar. AK Parti yıllarca taş üstüne taş koydu, dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdü. Sorunlarımızı torunlarımıza bırakmadık. Onların Sivas'ta dikili bir ağacı var mı. Kanal İstanbul yapılacak 'yaptırmayız' diyorlar. Nükleer santral yapılacak 'yaptırmayız' diyorlar. Yerli otomobile 'ne gerek var' diyorlar. Öyleyse bizde ne diyeceğiz, 'size ne gerek var, 24 Haziran'da size gerek yok' deyip mührü vuruyor muyuz? Bu memleket yıkım ekibine bırakılır mı? Bugüne kadar memlekete hayrı dokunmayanlara yiğidolar geçit verir mi?"dedi.

"Türkiye'yi böldürmeyiz"

Yolları bölüp Türkiye'yi böldürmeyeceklerini belirten Yıldırım, "16 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkeye hizmet ediyoruz. Bu güne kadar Türkiye'de 384 bin derslik yaptık. Bin 245 yeni hastane yaptık. 817 bin tane toplu konut yaptık. Bu yıkım ekibine soruyorum, siz ne yaptınız. Onları yıkacak mısınız? Yıkın. Bu yıkım ekibine hak ettikleri cevabı verecek misiniz? 585 bin yeni öğretmen atadık siz gelince bunları işten mi çıkartacak mısınız? 131 yeni üniversite açtık, Sivas'a da ikinci üniversite sözünü vermiştim. Açtık mı? Bilim Teknoloji Üniversitesi Sivas'a hayırlı olsun. 20 bin kilo metre bölünmüş yol yaptık. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böldük milleti birleştirdik. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yiğidolar diyarından söylüyorum. Ey ahmaklar, bölücüler, PKK'lılar, FETÖ'cüler, DAEŞ'ciler. Aklınızı başınıza alın. İşte Sivas. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin" dedi.

Karamollaoğlu'nu eleştirdi

Başbakan Yıldırım, Sivas mitingi sırasında hızlı trene karşı olduğunu belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu eleştirerek, "Sivas'ın da hızlı treni yaklaşıyor. 2019'da inşallah Sivas'tan Ankara'ya hızlı trenle gideceksiniz. Bunları da kara trene bindirelim. Tıngır mıngır gitsinler. Birisi de gelmiş diyor ki 'bu hızlı tren de Sivas'a hite iyi değil' diyor. Bu niye yapılıyor diyor. Birde kendisi üstelik Sivaslı. Hızlı trene karşı çıkmak akıl karı mıdır? Rabbim ıslah etsin, rabbim yardım etsin ne diyelim" şeklinde konuştu. - SİVAS