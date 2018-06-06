Başbakan Yıldırım: "Bir Tarafta 'Türkiye'yi Daha Çok Büyüteceğim' Diyenler, Diğer Tarafta Yıkım...

- AK Parti Mardin Mitingi

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması AĞRI - Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Ağrı mitinginde konuştu. (6)

Başbakan Yıldırım: "Aslında seçim iki taraf arasında geçiyor. Bir tarafta 'Türkiye'yi daha çok büyüteceğim' diyenler, 'refahı huzuru daim kılacağım' diyenler, diğer tarafta kim var; Yıkım ekibi. Yapılanları yıkacağız, kapatacağız, yasaklayacağız, AK Partinin yaptığı işleri bozacağız. Bozamazsınız. Ağrı size müsaade eder mi? O halde bu yıkım ekibine güçlü bir cevap vermeye hazır mı Ağrı?"