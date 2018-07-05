Başbakan Yıldırım: "Bir An Önce Kararların Çıkıp Bu Dosyanın Kapanması En Büyük Arzumuz"

Başbakan Binali Yıldırım, "15 Temmuz darbe girişimine direk iştirak edenlerin yargılamaları büyük oranda tamamlandı. Bunun çok fazla gündemde kalması bizim hedefimiz değil. Bir an önce kararların çıkıp bu dosyanın kapanması ve işlerin normale dönmesi en büyük arzumuz" dedi.

15 Temmuz darbe girişimine direk iştirak edenlerin yargılamalarının büyük oranda tamamlandığını ve bu sene sonuna kadar tamamlanacağını kaydeden Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye sürekli bu meseleyle de yatıp kalkmamalı, darbeye katılanlar en ağır şekilde cezalandırılmalı. Cumhurbaşkanımız ölçüyü koydu; ibadet, ticaret, ihanet. İhanet tarafı tamam, ticaret tarafı tamam ama ibadet tarafındakilerin bu işte bir taksiratı yok, bunların ayıklanması lazım. Örgütün ilişkileri şeffaf olmadığı için bu kolay olmuyor. Burada ne kadar dikkat etsek muhtemeldir bir takım yanlışlar olabilir. Bunu telafi etmek için daha fazla gayret göstereceğiz. Bunun çok fazla gündemde kalması bizim hedefimiz değil. Bir an önce kararların çıkıp bu dosyanın kapanması ve işlerin normale dönmesi en büyük arzumuz. Dolaylı olarak birçok kesim etkileniyor. Bu mücadelede rehavet yok, devam edecek. Mağduriyetlerin giderilmesi içinde çalışmalar yapılacak" açıklamasında bulundu.

ABD'nin bu konuda isteksiz olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Bu meselenin sorgulanması lazım. Bu kadar işten sonra hiçbir hayatına kısıtlama getirmeden, hiçbir zorluk yaşamadan burada bu terör örgütü başının faaliyetlerini sürdürmesi Türk halkı tarafından kabul edilmiyor. Okullarla ilgili onların hesap kitaplarında bir sürü yolsuzluk, usulsüzlük var ve onları incelemeye başladılar, ümit ediyoruz o konuda bir mesafe alırız. ABD'nin bu meseleyi önümüzdeki süreçte birinci derecede Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri zehirleyen konu olduğunu kabul etmesi ve adım atması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA